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駕艙機車準備在台灣上路！免戴安全帽、要有汽車駕照

▲駕艙機車停放原則上可以停在常規的汽車停車格內，但具體管理仍由各縣市政府依現地狀況因地制宜。（圖／翻攝自Lean Mobility臉書）

駕艙機車路權仍設限！禁上高速公路與快速公路

▲駕艙機車也與一般機車不同，是兼具四輪以上設計，有著汽車方向盤、車窗、安全帶、雨刮等設備，將比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗。（圖／取自Lean Mobility官網 leanmobility.net）

台灣都會交通將迎接全新面貌！交通部與內政部日前聯合公告修正「道路交通安全規則」，將開放兼具封閉式車室與方向盤轉向系統的「駕艙機車」行駛國內道路，新制將於6月30日起施行，代表7月開始駕艙機車可合法上路。不過法規施行後，交通部官員指出，俗稱「駕艙機車」的車款為具備封閉式車室的特殊三輪機車，因車內配備方向盤、腳控油門、煞車踏板及手動掛檔，操作形式高度接近四輪汽車，因此駕駛資格參考日本法規，規定必須領有小型車以上的汽車駕駛執照。新法上路後，若民眾僅持有一般機車駕照便貿然駕駛駕艙機車，將被視為資格不符，可處6,000元以上12,000元以下罰鍰；若是完全沒有任何駕照的無照駕駛行為，罰鍰則高達18,000元以上36,000元以下。此外，在人身安全防護方面，考量到駕艙機車本身已具備結構性的封閉式車身保護，法規特別豁免了駕駛人與乘客配戴安全帽的義務；但作為替代，車內全員均強制規定必須繫妥安全帶，若違反規定未繫安全帶，將處以 1,500 元的罰鍰。交通部特別強調，雖然安全審驗規定7月1日生效，但新車仍須依「車輛型式安全審驗管理辦法」取得合格證明，因此實際看到新車在街頭現蹤，預估還需等待3至6個月。在路權與車輛檢驗方面，駕艙機車原則上比照小型汽車的行駛規定，可以行駛市區的快速道路，但基於安全考量，駕艙機車車輛停放原則上可以停在常規的汽車停車格內，但具體管理仍由各縣市政府依現地狀況因地制宜。同時，駕艙機車也與一般機車不同，是兼具四輪以上設計，有著汽車方向盤、車窗、安全帶、雨刮等設備，將比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗，車窗隔熱紙透光率同樣比照汽車標準；而出廠年未滿5年者，免予定期檢驗；5年以上未滿10年者，每年至少檢驗一次；10年以上者每年至少檢驗2次。