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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽今（28）日告一段落，亞洲強權韓國意外止步小組賽，無緣晉級32強淘汰賽。本屆世界盃韓國首度徵召海外出生的混血球星卡斯特羅普（Jens Castrop），不過僅1場替補出賽，球隊就遭到淘汰。卡斯特羅普今日在個人社群吐露心聲，坦言這不是他夢想中的世界盃模樣，「但這絕對是一段令人永生難忘的旅程。」卡斯特羅普說，足球這項運動，有時候就是如此殘酷，他記取經驗，承諾會變得更強大，繼續與韓國並肩作戰。本屆韓國以孫興慜（洛杉磯FC）、李剛仁（巴黎聖日耳曼）、金敏在（拜仁慕尼黑）等頂級旅外球星為核心組建陣容，還選入隊史首位外國出生的混血球員，現年23歲效力德甲門興格拉德巴赫的卡斯特羅普。開賽前外界普遍抱持樂觀態度，不僅看好能挺進32強淘汰賽，甚至寄望能衝擊16強。雖然首戰以2：1逆轉擊敗捷克，但第2、3戰接連敗給墨西哥、南非，成為了最致命的重傷。卡斯特羅普在本屆世界盃中僅獲得1場替補出賽的機會。在對陣南非的生死戰中，他在下半場開局時與隊長孫興慜一同從板凳席換上陣，而這短短的出場時間，也成了他本屆世界盃的最後身影。卡斯特羅普今日也在個人社群平台分別以英文和韓文寫下感言，「這是一個令人遺憾的結果。雖然這不是我夢想中的世界盃模樣，但這絕對是一段令人永生難忘的旅程。」卡斯特羅普接著寫道，「回想起我們為這段旅程所付出的努力、犧牲與信念，我真心相信我們值得獲得更多。但這就是足球這項運動，有時候現實就是如此殘酷。」他也不忘向球迷致謝，「由衷感謝在每一個瞬間都為我們加油吶喊的每一個人。我會汲取這次經驗並從中學習，變得更加強大後再度回來，繼續並肩作戰。這僅僅只是個開始。」展現了對未來的期許。身為德韓混血兒的卡斯特羅普，父親為德國人、母親為韓國人，在德國出生長大，過去曾入選德國各年齡層的國家青年隊。直到近期他決定追隨母親的國籍，將會籍正式從德國足協轉移至韓國足協。他在去年9月首度入選韓國國家隊，並在對陣墨西哥與美國的賽事中登場，給韓國球迷留下了深刻的強烈印象。