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▲法國跳傘飛機墜毀！（圖/路透社/達志影像）

法國東部發生重大空難。一架屬於跳傘學校的小型飛機，28日在靠近南錫（Nancy）的通布蘭鎮（Tomblaine）附近墜毀，機上11人無一生還，罹難者包括1名飛行員、5名跳傘學員與5名教練，法國內政部長已緊急趕往現場，當地警方全面封鎖機場周邊。根據法新社與路透社報導，這架飛機當時正載著一批要進行跳傘訓練的人員，在機場周邊飛行途中突然墜毀。罹難者身分確認，除1名飛行員外，機上10名乘客分別為5名跳傘學員與5名陪同教練，全數在這起墜機事故中不幸喪生，無人倖免。法國內政部隨即啟動緊急應變機制，內政部長在接獲通報後立即前往事故現場。當地警方已全面封鎖通布蘭機場周邊區域，呼籲民眾嚴格避開，以利救援與後續事故調查工作順利進行。目前事故原因仍有待調查釐清。