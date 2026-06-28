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▲ 青年局將於7 月25日下午2時30分在高雄市立美術館B1演講廳舉辦職涯講座，邀請藝人謝祖武以「起點低不是結局」為題分享超過30年的職場歷練與成長心法，陪伴青年探索未來方向。（圖／高市府青年局提供）

高市府發票鞥青年局「職對你有港覺－職涯LEVEL UP」系列活動，將於7月16日至17日強勢推出全新主題營隊「2026大港青年AI職涯體驗營」！課程緊扣年輕人社群討論度最高的「MBTI人格測驗」展開自我探索，並實戰解密當紅AI工具的職涯加分秘訣。青年局更重磅邀請到明星導師謝祖武於7月25日親臨開講，不藏私分享縱橫演藝圈30年的「麻辣職場心法」，陪伴大港青年在變局中搶先布局、職涯LEVEL UP！青年局長林楷軒表示，面對生成式AI的技術迭代，未來職場的關鍵勝率，在於『認識自己』與『善用科技』的雙向賦能。」林楷軒指出，這次暑期活動特別將自我探索、AI工具實戰與大師經驗分享融為一體，就是希望幫助高雄青年精準錨定自身優勢，在科技洪流中化被動為主動，開拓無可取代的職涯新賽道。「2026大港青年AI職涯體驗營」將於7月16日至17日在雄校聯社團養成實驗室盛大舉辦。營隊以「自我探索」與「AI工具實戰」為核心主題，邀請諮商心理師、人資管理專家，以及深耕AI應用與數位人才培育的高雄在地頂尖企業聯手開講，並安排學員實地走訪智慧園區，透過沉浸式體驗強化對AI產業應用的實戰理解。營隊首日課程從當紅的MBTI人格測驗出發，由尋路心理師吳曉柔帶來「適性測驗 X AI產業下如何用MBTI找到你的潛能優勢」，引導學員探索個人特質，並精煉為AI提示詞素材；緊接著由榮獲亞太資通訊奧斯卡（APICTA）數位學習國際冠軍的在地科技巨擘「哈瑪星科技股份有限公司」AI技術負責人盧冠宏接力授課，帶領青年直擊「AI智慧代理人（AI Agent）」與多工具協作的最新演進，搶先掌握AI從單一問答進化為「自主規劃智慧助手」的未來工作趨勢。除了課堂實戰，首日下午將前往「中華電信智慧園區」進行實境解密。該園區首度為學員打開5G AIoT智慧城市、VR與ESG的前沿科技大門，學員將透過互動展示與情境體驗，近距離觀摩AI如何即時辨識工廠產品瑕疵、分析城市交通車流，甚至輔助醫療影像判讀。從理論到產業第一線，全方位激發青年對未來職涯的無限想像。營隊次日則主打「職場實戰力」大爆發。特邀中華中山人力資源管理協會理事長陳美惠，親授頂尖職場簡報與高效溝通術；同時邀請六度榮獲國家最佳數位教材品質獎的「勝典科技股份有限公司」資深經理凃佩儀，手把手指導學員解鎖Google NotebookLM、ChatGPT及Claude等三大主流AI工具。學員將把自身經歷轉化為高競爭力的「個人化數位履歷」，並在最終的分組實作競賽中即席驗收，帶著即戰力直接與職場對接。除了高能量的營隊外，暑期最重磅的職涯巨獻將於7月25日下午2時30分在高雄市立美術館B1演講廳震撼登場！青年局辦理「起點低不是結局」職涯講座，邀請到以《麻辣鮮師》熱血教師「徐磊」風靡全台的經典藝人謝祖武。縱橫演藝圈逾30年的他，將以一貫的幽默與睿智，犀利剖析如何在瞬息萬變的環境中永保競爭力，並無保留分享面對職涯低谷的心境調適與對抗高壓的處世哲學，引引領青年突破舒適圈，撕掉標籤、打造不可取代的個人品牌。青年局表示，兩場暑期活動皆免費參加且名額有限。主題式營隊即日起開放15至35歲就學、就業或設籍高雄市青年優先錄取高中職及大專院校學生。講座則優先錄取16至45歲就學、就業或設籍於高雄市的民眾，可透過Google表單或ACCUPASS活動通擇一報名。