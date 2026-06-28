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▲ 高市府特別辦理泡水車輛慰助計畫在高雄市認定淹水範圍內，因淹水受損，慰助標準為汽車及大型重型機車最高新臺幣二萬元，其餘機車最高新臺幣二千元，未達上限者依實際維修或損失費用核實慰助。（圖／高市府提供）

受米克拉颱風外圍環流影響，高雄多處傳出淹水災情，依據中央加碼補助及本市補助規定，因大雨致住屋淹水達50公分以上之有居住事實住戶或有營業登記且仍在營業中之店家，每戶發放1.5萬元住屋淹水救助金。此外，對於淹水未達50公分的住戶及營業處所，市府此次也加碼每戶1萬元的淹水救助金；以一門牌一戶計算。另外，中央也針對淹水達50公分以上者，無論住宅或營業場所，另外加碼2萬元補助，受淹高度達50公分以上者，共計每戶慰助金可達3.5萬元，另中央提供家電受損再補助1萬元。這次受災民眾倘欲申請淹水救助，可檢附身分證明、房屋稅籍、租屋契約或營業登記等實居或營業證明文件，金融機構存摺封面影本及提供清楚顯示淹水高度或水痕高度之房屋受災照片等資料(其中經市府劃定淹水區域免附受災照片)，至災害發生地區公所提出申請，由區公所派員至現場進行勘查，經審查符合後造冊核發救助金；相關淹水救助資訊，可洽各區公所。此外，針對此次降雨，高雄市政府特別辦理泡水車輛慰助計畫。凡車輛於豪雨期間，在高雄市認定淹水範圍內，因淹水受損，且領有汽機車行車執照之所有人均可提出申請。慰助標準為汽車及大型重型機車最高新臺幣二萬元，其餘機車最高新臺幣二千元，未達上限者依實際維修或損失費用核實慰助。符合資格的車輛所有人需親自臨櫃至車輛泡水所在地之區公所辦理，填具申請書並檢附行車執照與存摺影本後，亦須提供車輛泡水證明（如照片或影片），以及汽機車維修業開立之維修發票收據、車輛報廢證明、轉賣載明泡水事實之契約書或國稅局災害損失證明等重大損失證明文件之一。另外，若民眾住宅有淹水樓層部分或毀損面積超過50%，可一年免繳房屋稅；房屋毀損面積30%到50%之間，一年可以免除50%房屋稅，泡水車輛屬高雄市牌照亦可申請使用牌照稅退稅；稅賦相關減免申請，各救助金發放機關將協助轉送至各稅捐稽徵處辦理。高雄市政府表示，以上補助開始受理日期將會儘速公布，請民眾可備齊相關文件，拍照留存證據，後續可加速辦理流程。