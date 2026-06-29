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記憶體供應短缺問題持續困擾市場，全球金融巨擘傑富瑞集團旗下傑富瑞股票研究公司（Jefferies Equity Research）分析，預計2026年接下來的幾季，記憶體價格將進一步上漲。預計2026年第三季記憶體價格將比目前季度上漲40-50%，且明年仍是如此。根據科技媒體wccftech報導，持續中的記憶體短缺，正持續推高整個科技產業的價格。由於三大 DRAM 製造商三星、SK海力士、美光並未提出任何正向展望，而中國的長鑫存儲也未能成為產業原先期待的救星，「廉價中國記憶體」的說法最終被證明只是神話，因此分析師預期，2026 年未來幾季價格將出現明顯上升。根據傑富瑞股票研究公司的報告，記憶體價格預計將於 2026 年第三季相較當前季度上漲 40% 至 50%。第三季之後，市場還需準備迎接 2026 年第四季再度上漲 30% 至 40%。至於 2027 年，預估價格將年增 40% 至 45%；而真正的緩解預計要等到 2028 年才可能出現，屆時平均售價（ASP）可望因新增產能投入而下降。新增產能預計約增加 15% 至 20%。然而，這批新增供給的效果可能不如預期，因為 AI 與運算需求仍持續成長。目前，總產能中已有約 50% 被長期交易與合約鎖定，這些協議由記憶體製造商與大型科技企業簽署。美光已透過其 SCA（Strategic Customer Agreements，策略客戶協議）簽訂了 16 項協議。這個比例未來可能進一步提高至 70%，代表可供消費性產品（例如 PC、筆電、遊戲主機與智慧型手機）使用的供應將進一步減少，導致整體終端產品價格普遍上升。傑富瑞分析師指出，潛在價格漲幅高於市場原先預期，主要受到全球供應短缺與製程節點轉移推動。雲端服務供應商（CSP）在長期協議（LTA）中的主導地位，正在重新塑造供應分配方式；而中國產能擴張則屬於較長期因素，而非眼前立即需要擔憂的變數。金融時報披露，蘋果正遊說川普政府，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片公司長鑫存儲（CXMT）採購，採購更多記憶體用於旗下產品，以減輕記憶體晶片漲價帶來的利潤減少。蘋果稍早已將旗下產品零售價格調升。另一方面，市場原本期待中國 DRAM 與 NAND 顛覆產業格局的說法，如今仍被認為存在根本性誤判。中國企業目前出售記憶體的價格與其他廠商相近，唯一優勢在於供應能力，但這些供給主要仍以滿足中國國內市場需求為主。報告指出，中國產品在 2026 至 2027 年期間並不構成威脅，也不再被視為足以擾亂市場秩序；不過到了 2028 年，情況可能改變。屆時，長鑫存儲與長江存儲將進入其「大規模擴張（Epic Expansion）」計畫的下一階段，加速新晶圓廠與生產線建設。這可能讓中國建立足夠庫存與供應能力，進一步滿足海外市場需求。整體而言，由於全球供應持續吃緊、AI 驅動需求強勁，以及新增產能有限，記憶體市場在 2026 與 2027 年預計仍將維持價格上升趨勢。主要供應商與大型雲端業者之間的長期合約，也將進一步壓縮消費性電子產品可取得的供應量，推高 PC、智慧型手機與其他裝置價格。報導提到，雖然 2028 年可能因新增 15% 至 20% 的供給帶來有限緩解，但中國 DRAM／NAND 製造商短期內仍不太可能提供實質性的市場衝擊或價格降幅，因此整體產業恐將持續面臨高成本壓力。