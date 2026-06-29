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2026年世界盃32強淘汰賽即將點燃戰火，日本隊將於台灣時間30日迎戰世界排名第5的足球強權巴西。儘管巴西是世界盃5屆冠軍得主，但前日本國腳、曾代表日本征戰世界盃的傳奇後衛田中馬庫斯鬥莉王（Marcus Tulio Tanaka）卻語出驚人，直言：「這是我這輩子看過最弱的一支巴西國家隊。」認為日本還是有贏球的本錢。現年44歲的鬥莉王近日在個人YouTube頻道《鬥莉王TV》分析這場備受矚目的16強對決時表示，巴西近年來始終陷入動盪，球隊從2022年卡達世界盃後便遲遲無法建立穩定的體系。他指出，巴西在短時間內連續更換3位總教練，直到2025年5月才由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）正式接掌兵符，但球隊依舊未能找回昔日的霸氣。鬥莉王分析說：「巴西這幾年經歷了很多內部問題和場外風波，教練一直換、一直換，最後才找來安切洛蒂，但即便如此，球隊的比賽內容和結果依然沒有明顯改善。」他更辛辣點評：「這絕對是我活到現在，看過最弱的一支巴西國家隊。」除了整體戰績不如以往，他也認為巴西防線已不再堅不可摧。他以巴西在小組賽最後一戰3：0擊敗蘇格蘭為例指出，雖然比分看似輕鬆，但比賽內容並沒有外界想像中強勢。鬥莉王說：「連實力並不算頂尖的蘇格蘭，都能對巴西完成13次射門，其中還有5次射正，代表巴西的防守根本沒有守得很好。」他進一步表示：「如果有5次射正，正常來說至少應該能進1、2球，這代表巴西後防線其實存在不少漏洞。」鬥莉王也點出，巴西兩側邊路如今已不像過去那樣具備壓倒性的單兵防守能力，一對一防守不再是絕對優勢，因此日本完全有能力透過快速傳導與邊路突破製造威脅。他認為，只要日本能延續近年成熟的戰術體系與高強度逼搶，並把握住射門效率，就有機會再次寫下歷史。事實上，日本近年對巴西並非毫無勝算。雙方曾在2025年10月的國際足球友誼賽交手，日本雖然上半場一度以0：2落後，但下半場連進3球完成驚天逆轉，以3：2擊敗巴西，締造隊史對巴西的首勝。如今兩隊再次於世界盃淘汰賽狹路相逢，日本希望延續近年的成長氣勢，挑戰淘汰這支曾5度奪得世界盃冠軍的南美勁旅。