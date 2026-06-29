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▲與會貴賓齊聚新社百菇莊，共同支持山城文化觀光，攜手推動地方永續發展。(圖／工策會提供）

▲台中工策會總幹事陳學聖表示，本次活動見證泰雅、客家與疏開文化交融的重要時刻。（圖／工策會提供）

結合香菇產業、族群文化與地方歷史的新社特色旅遊正式啟動。由臺中市政府指導、臺中市工商發展投資策進會與新社區公所共同主辦的「山林召喚！新社菇寮下的『泰雅×客家×疏開』三重奏」深度體驗活動，28日在新社百菇莊熱鬧登場，透過音樂展演、食農體驗與文化導覽，串聯泰雅、客家及清水疏開歷史三大文化脈絡，打造兼具教育、觀光與產業價值的山城旅遊新模式。工策會總幹事陳學聖表示，本次活動整合經濟發展局、原住民族事務委員會、客家事務委員會及新社區公所等跨局處資源，結合地方香菇產業、休閒農業與文化特色，透過跨域合作推動地方創生。未來將持續深化「香菇產業＋族群文化＋歷史故事」的旅遊內容，讓新社除了花海季外，也能發展全年皆宜的深度文化觀光，為地方經濟注入更多成長動能。新社區長林淑惠表示，新社地名源自早期平埔族聚居的「新番社」，歷經客家族群開墾及清水疏開居民遷居，逐步形成多元族群共榮的聚落文化。目前新社客家人口約占近半數，也是全台重要的香菇生產重鎮，香菇產量占全國六成以上，兼具豐富的人文底蘊與農業特色。活動採半日深度體驗方式進行，特別邀請大埔腔客語主持人，以華、客雙語全程帶領，實踐母語傳承。開場由和平區博屋瑪國小演出泰雅族傳統木琴與口簧琴，接續由泰雅原舞工坊、東興歌謠班及協成排舞班輪番演出，透過音樂與舞蹈展現不同族群文化交融的魅力。除了精彩展演，參與民眾也走入傳統竹編香菇寮體驗採菇，並親手撿拾土雞蛋，再結合泰雅特色香料馬告，製作具有原民風味的香菇茶碗蒸，透過親身參與認識地方農產、飲食文化與永續農業理念，讓食農教育更具趣味與深度。林淑惠表示，新社是臺中市客家重點發展區，大埔腔客語更是山城獨有的重要文化資產。此次活動吸引近70位來自全台各地民眾報名參與，透過文化導覽、族群交流與在地體驗，深入認識新社的歷史發展、香菇產業及觀光特色，也為客庄小旅行增添更多文化內涵。