Netflix是台灣人最常用的網路串流平台，官方每個月都會率先公開上架片單，Netflix在近日公布2026年7月片單，暑假期間將有多達40部作品登上平台。本次電影部分除了有傳奇電影系列《玩命關頭》上線，還有Netflix 最成功電影系列之一《天才少女福爾摩斯 3》強勢回歸；至於影集部分，則有台灣團隊打造的驚悚影集《聰明鎮》、懸疑日劇《氣體人第一號》、韓國奇幻大作《鬼謎東宮》等連發。《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 7月片單推薦名單，以及完整40部電影、影集上架名單與時間。
Netflix暑假神片回來了！7月片單太強被讚：超有誠意
台灣Netflix於本月26日公布2026年7月片單，本次多達16部新上架電影，以及24部全新影集。其中電影部分，堪稱是傳奇美國動作電影系列《玩命關頭》將一次在暑假期間上架9部片，另外還有《天才少女福爾摩斯 3》回歸。
影集部分則更為強大，不只有台劇《聰明鎮》、《成名在望》等新作，還有懸疑日劇《氣體人第一號》、韓國奇幻大作《鬼謎東宮》等連發。Netflix 7月片單超強大，也讓眾多台灣觀眾期待值拉滿，留言稱讚「這個月非常有誠意」、「哇！玩命關頭幾乎全套了」、「好期待聰明鎮」。
Netflix 7月必看片單！5部神作推薦：《聰明鎮》、《氣體人第一號》超期待
📍Netflix 7月片單推薦：《天才少女福爾摩斯3》－7月1日上線
Netflix 系列電影《天才少女福爾摩斯》將於本月迎來第3集，這部由《怪奇物語》女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演的高收視電影終於回歸，本集故事將圍繞在福爾摩斯家族中小妹「艾諾拉」將要成婚，但二哥「夏洛克」離奇失蹤，讓她再度踏入危險中。
📍Netflix 7月片單推薦：《氣體人第一號》－7月2日上線
Netflix日本原創科幻驚悚影集《氣體人第一號》（Human Vapor）改編自東寶公司1960年的經典同名特攝電影，並由「日劇男神」小栗旬與蒼井優攜手演出，劇情講述一名大學教授在電視直播突然膨脹爆炸，幕後兇手竟是名能將身體化為氣體的神秘氣體人。劇中刑警將與記者聯手追查真相，堪稱是Netflix今年7月最期待強片。
📍Netflix 7月片單推薦：《鬼謎東宮》－7月17日上線
Netflix《鬼謎東宮》（Donggung）是「韓劇男神」南柱赫退伍後首作，該作有別於浪漫宮廷劇，大膽將劇情結合超自然驅魔元素的韓劇，劇情講述能穿梭陰陽兩界的能力者、能與亡者溝通的宮女在王的召喚下，共同攜手揭開東宮黑暗詛咒與神祕事件的故事。
📍Netflix 7月片單推薦：《毛骨悚然的戀愛》－7月18日上線
《毛骨悚然的戀愛》改編自2011年的同名電影，由實力派演員朴恩斌跟梁世宗攜手主演，劇情講述一名看得見鬼的飯店財閥繼承女，遇上一個「極度怕鬼卻要查懸案」的熱血檢察官，兩人將互相扶持一同辦案，過程中產生爆笑又浪漫的化學反應，是今年暑假不可錯過的靈異浪漫喜劇韓劇。
📍Netflix 7月片單推薦：《聰明鎮》－7月28日上線
Netflix《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品，亦是恐怖大師首部授權、以真人形式呈現的華語原創影集。故事講述一對母女為了升學搬進神秘小鎮「崇明鎮」，但隨著升學高壓不斷逼近，眾人逐漸失控、怪誕事件也接連發生。本劇集結台港兩地梁詠琪、陳姸霏等實力派演員，更融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典作品元素。展現詭譎的世界觀與恐怖氛圍，將於7月28日正式上線。
Netflix 2026年7月片單！16部電影上架名單、時間一次看
■ 7月1日
《天才少女福爾摩斯3》
■ 7月3日
《微笑2》
《玩命關頭》
《玩命關頭2：飆風再起》
《玩命關頭3：東京甩尾》
《玩命關頭4》
《玩命關頭5》
《玩命關頭6》
《玩命關頭7》
《玩命關頭8》
《玩命關頭：特別行動》
■ 7月10日
《驚濤夢魘：豪華郵輪沉沒事件》
■ 7月13日
《黃金神威：網走監獄襲擊篇》
■ 7月17日
《戀愛修課：直到永遠》
■ 7月24日
《大叔亂入72小時》
■ 7月28日
《瑪麗・貝絲・巴羅尼：銀河大腦》
Netflix 2026年7月片單！24部影集上架名單、時間一次看
■ 7月1日
《恐怖鄰居全記錄》
《超異能英雄》第1-4季
《我們的辦公室》第1-9季
《外星居民》第3-4季
《殺戮都市GANTZ》第2季
■ 7月2日
《氣體人第一號》
《看看你有多愛我》
■ 7月3日
《畫完這個再去死》
■ 7月5日
《二十世紀電氣目錄》
■ 7月7日
《母胎單身戀愛大作戰》第2季
■ 7月9日
《雷霆3人組》
《厄運寶貝》
《草原上的小木屋》
■ 7月10日
《躲在超市後門抽菸的兩人》
■ 7月11日
《公寓黑風暴》
《嗨！營業中》第7季
■ 7月12日
《盲婚試愛：英國篇AftertheAltar》
■ 7月15日
《最後通牒：不結婚就拉倒》第4季
■ 7月16日
《高球鷹雄》
■ 7月17日
《鬼謎東宮》
■ 7月18日
《毛骨悚然的戀愛》
■ 7月23日
《蘭森峽谷》第2季
■ 7月25日
《成名在望》
■ 7月28日
《聰明鎮》
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台灣Netflix於本月26日公布2026年7月片單，本次多達16部新上架電影，以及24部全新影集。其中電影部分，堪稱是傳奇美國動作電影系列《玩命關頭》將一次在暑假期間上架9部片，另外還有《天才少女福爾摩斯 3》回歸。
Netflix 7月必看片單！5部神作推薦：《聰明鎮》、《氣體人第一號》超期待
📍Netflix 7月片單推薦：《天才少女福爾摩斯3》－7月1日上線
Netflix 系列電影《天才少女福爾摩斯》將於本月迎來第3集，這部由《怪奇物語》女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演的高收視電影終於回歸，本集故事將圍繞在福爾摩斯家族中小妹「艾諾拉」將要成婚，但二哥「夏洛克」離奇失蹤，讓她再度踏入危險中。
Netflix日本原創科幻驚悚影集《氣體人第一號》（Human Vapor）改編自東寶公司1960年的經典同名特攝電影，並由「日劇男神」小栗旬與蒼井優攜手演出，劇情講述一名大學教授在電視直播突然膨脹爆炸，幕後兇手竟是名能將身體化為氣體的神秘氣體人。劇中刑警將與記者聯手追查真相，堪稱是Netflix今年7月最期待強片。
Netflix《鬼謎東宮》（Donggung）是「韓劇男神」南柱赫退伍後首作，該作有別於浪漫宮廷劇，大膽將劇情結合超自然驅魔元素的韓劇，劇情講述能穿梭陰陽兩界的能力者、能與亡者溝通的宮女在王的召喚下，共同攜手揭開東宮黑暗詛咒與神祕事件的故事。
《毛骨悚然的戀愛》改編自2011年的同名電影，由實力派演員朴恩斌跟梁世宗攜手主演，劇情講述一名看得見鬼的飯店財閥繼承女，遇上一個「極度怕鬼卻要查懸案」的熱血檢察官，兩人將互相扶持一同辦案，過程中產生爆笑又浪漫的化學反應，是今年暑假不可錯過的靈異浪漫喜劇韓劇。
Netflix《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品，亦是恐怖大師首部授權、以真人形式呈現的華語原創影集。故事講述一對母女為了升學搬進神秘小鎮「崇明鎮」，但隨著升學高壓不斷逼近，眾人逐漸失控、怪誕事件也接連發生。本劇集結台港兩地梁詠琪、陳姸霏等實力派演員，更融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典作品元素。展現詭譎的世界觀與恐怖氛圍，將於7月28日正式上線。
■ 7月1日
《天才少女福爾摩斯3》
■ 7月3日
《微笑2》
《玩命關頭》
《玩命關頭2：飆風再起》
《玩命關頭3：東京甩尾》
《玩命關頭4》
《玩命關頭5》
《玩命關頭6》
《玩命關頭7》
《玩命關頭8》
《玩命關頭：特別行動》
■ 7月10日
《驚濤夢魘：豪華郵輪沉沒事件》
■ 7月13日
《黃金神威：網走監獄襲擊篇》
■ 7月17日
《戀愛修課：直到永遠》
■ 7月24日
《大叔亂入72小時》
■ 7月28日
《瑪麗・貝絲・巴羅尼：銀河大腦》
■ 7月1日
《恐怖鄰居全記錄》
《超異能英雄》第1-4季
《我們的辦公室》第1-9季
《外星居民》第3-4季
《殺戮都市GANTZ》第2季
■ 7月2日
《氣體人第一號》
《看看你有多愛我》
■ 7月3日
《畫完這個再去死》
■ 7月5日
《二十世紀電氣目錄》
■ 7月7日
《母胎單身戀愛大作戰》第2季
■ 7月9日
《雷霆3人組》
《厄運寶貝》
《草原上的小木屋》
■ 7月10日
《躲在超市後門抽菸的兩人》
■ 7月11日
《公寓黑風暴》
《嗨！營業中》第7季
■ 7月12日
《盲婚試愛：英國篇AftertheAltar》
■ 7月15日
《最後通牒：不結婚就拉倒》第4季
■ 7月16日
《高球鷹雄》
■ 7月17日
《鬼謎東宮》
■ 7月18日
《毛骨悚然的戀愛》
■ 7月23日
《蘭森峽谷》第2季
■ 7月25日
《成名在望》
■ 7月28日
《聰明鎮》