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Netflix暑假神片回來了！7月片單太強被讚：超有誠意

▲傳奇美國動作電影系列《玩命關頭》登上Netflix，並一次在7月上架9部作品。（圖／《玩命關頭8》劇照）

Netflix 7月必看片單！5部神作推薦：《聰明鎮》、《氣體人第一號》超期待

📍Netflix 7月片單推薦：《天才少女福爾摩斯3》－7月1日上線

📍Netflix 7月片單推薦：《氣體人第一號》－7月2日上線

▲《氣體人第一號》由「日劇男神」小栗旬與蒼井優攜手演出，共同追查能將身體化為氣體的「神秘氣體人」真實身分。（圖／Netflix提供）

📍Netflix 7月片單推薦：《鬼謎東宮》－7月17日上線

▲韓國男神南柱赫在《鬼謎東宮》扮演能穿梭陰陽兩界的能力者，揭開東宮背後黑暗詛咒。（圖／Netflix提供）

📍Netflix 7月片單推薦：《毛骨悚然的戀愛》－7月18日上線

▲韓國實力派女演員朴恩斌在《毛骨悚然的戀愛》將化身霸道女總裁，與怕鬼卻要查懸案的熱血檢察官一同辦案。（圖／Netflix提供）

📍Netflix 7月片單推薦：《聰明鎮》－7月28日上線

Netflix 2026年7月片單！16部電影上架名單、時間一次看

▲Netflix﻿ 2026年7月片單一次看，16部電影完整上架名單與時間。（圖／Netflix﻿臉書）

Netflix 2026年7月片單！24部影集上架名單、時間一次看

▲Netflix﻿ 2026年7月片單一次看，24部影集完整上架名單與時間。（圖／Netflix﻿臉書）

Netflix是台灣人最常用的網路串流平台，官方每個月都會率先公開上架片單，Netflix在近日公布2026年7月片單，暑假期間將有多達40部作品登上平台。《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 7月片單推薦名單，以及完整40部電影、影集上架名單與時間。台灣Netflix於本月26日公布2026年7月片單，本次多達16部新上架電影，以及24部全新影集。其中電影部分，Netflix 7月片單超強大，也讓眾多台灣觀眾期待值拉滿，留言稱讚「這個月非常有誠意」、「哇！玩命關頭幾乎全套了」、「好期待聰明鎮」。Netflix 系列電影《天才少女福爾摩斯》將於本月迎來第3集，這部由《怪奇物語》女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演的高收視電影終於回歸，本集故事將圍繞在福爾摩斯家族中小妹「艾諾拉」將要成婚，但二哥「夏洛克」離奇失蹤，讓她再度踏入危險中。Netflix日本原創科幻驚悚影集《氣體人第一號》（Human Vapor）改編自東寶公司1960年的經典同名特攝電影，並由「日劇男神」小栗旬與蒼井優攜手演出，劇情講述一名大學教授在電視直播突然膨脹爆炸，幕後兇手竟是名能將身體化為氣體的神秘氣體人。劇中刑警將與記者聯手追查真相，堪稱是Netflix今年7月最期待強片。Netflix《鬼謎東宮》（Donggung）是「韓劇男神」南柱赫退伍後首作，該作有別於浪漫宮廷劇，大膽將劇情結合超自然驅魔元素的韓劇，劇情講述能穿梭陰陽兩界的能力者、能與亡者溝通的宮女在王的召喚下，共同攜手揭開東宮黑暗詛咒與神祕事件的故事。《毛骨悚然的戀愛》改編自2011年的同名電影，由實力派演員朴恩斌跟梁世宗攜手主演，劇情講述一名看得見鬼的飯店財閥繼承女，遇上一個「極度怕鬼卻要查懸案」的熱血檢察官，兩人將互相扶持一同辦案，過程中產生爆笑又浪漫的化學反應，是今年暑假不可錯過的靈異浪漫喜劇韓劇。Netflix《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二作品，亦是恐怖大師首部授權、以真人形式呈現的華語原創影集。故事講述一對母女為了升學搬進神秘小鎮「崇明鎮」，但隨著升學高壓不斷逼近，眾人逐漸失控、怪誕事件也接連發生。本劇集結台港兩地梁詠琪、陳姸霏等實力派演員，更融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典作品元素。展現詭譎的世界觀與恐怖氛圍，將於7月28日正式上線。《天才少女福爾摩斯3》《微笑2》《玩命關頭》《玩命關頭2：飆風再起》《玩命關頭3：東京甩尾》《玩命關頭4》《玩命關頭5》《玩命關頭6》《玩命關頭7》《玩命關頭8》《玩命關頭：特別行動》《驚濤夢魘：豪華郵輪沉沒事件》《黃金神威：網走監獄襲擊篇》《戀愛修課：直到永遠》《大叔亂入72小時》《瑪麗・貝絲・巴羅尼：銀河大腦》《恐怖鄰居全記錄》《超異能英雄》第1-4季《我們的辦公室》第1-9季《外星居民》第3-4季《殺戮都市GANTZ》第2季《氣體人第一號》《看看你有多愛我》《畫完這個再去死》《二十世紀電氣目錄》《母胎單身戀愛大作戰》第2季《雷霆3人組》《厄運寶貝》《草原上的小木屋》《躲在超市後門抽菸的兩人》《公寓黑風暴》《嗨！營業中》第7季《盲婚試愛：英國篇AftertheAltar》《最後通牒：不結婚就拉倒》第4季《高球鷹雄》《鬼謎東宮》《毛骨悚然的戀愛》《蘭森峽谷》第2季《成名在望》《聰明鎮》