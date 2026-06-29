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「首先，對於熱愛韓國足球，並為國家隊加油的國民，我致上最深切的歉意。我今天將卸下國家隊總教練一職。

▲2026年世界盃韓國總教練洪明甫，因成績不佳下台，在記者會上僅用1分35秒就唸完聲明，且不開放提問，直接惹怒韓媒。（圖／美聯社／達志影像）

「我並不認為所有的判斷都是正確的。然而，我所有判斷的基準，始終都是『韓國足球』。」

「因此，我今天站在這裡，不打算做任何辯解，而是為了承擔責任。」

▲2026世界盃小組賽結束，韓國主帥洪明甫宣布下台，辭去總教練一職。（圖／美聯社／達志影像）

洪明甫在發表辭職聲明後，現場並未開放任何媒體追加提問，洪明甫就這樣逕自離場，記者會僅約1分鐘35秒，根本稱不上是一場記者會。

讓韓媒搖頭的是，比起「辭職」這個結果，大眾更在乎的是洪明甫在無數人注視的聚光燈下，究竟會以何種態度來為這一切收尾。

「洪明甫的離職並不代表事情就此結束。那些將本屆世界盃推入深淵的所有始作俑者，接下來該輪到他們付出代價了，洪明甫的請辭，絕非終點，而是清算風暴的起點。」