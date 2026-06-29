2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽結束，亞洲強權韓國國家隊意外中箭落馬，止步於小組賽，總教練洪明甫在昨（28）日深夜親自宣布請辭下台，提前結束自己的任期。不過，韓媒可不買單，《MKSPORTS》痛批這根本不算記者會，洪明甫僅用約1分35秒就照本宣科唸完聲明，且未開放後續提問，記者會就這樣結束，「這絕非所有人期待看到的最後身影。他就這樣走下了舞台。」
韓國小組賽意外落馬 主帥洪明甫宣布下台
韓國在本屆世界盃先盛後衰，小組賽首戰以2：1逆轉捷克，後面2場比賽卻接連輸給墨西哥、南非，最終止步小組賽，無緣晉級32強，以34名結束本屆世界盃之旅。韓國國民完全無法接受國家隊此次的表現，要求總教練洪明甫下台負責。對此，韓國國家隊在昨晚23點30分舉行總結記者會，洪明甫透過媒體，向全國人民道歉，並且宣布辭去韓國主帥一職。
洪明甫在記者會上唸出預先準備的講稿，「首先，對於熱愛韓國足球，並為國家隊加油的國民，我致上最深切的歉意。我今天將卸下國家隊總教練一職。這個位置，對我而言絕非易事，這也絕非一個輕鬆的決定。從接掌兵符的那一刻起，我沒有想過其他理由，只認為盡到賦予我的責任是唯一的任務。」
洪明甫直言不會有任何辯解 責任一肩扛起
洪明甫說，自己在過去的2年裡，無時無刻問自己同一個問題，「這個選擇是為了南韓足球好嗎？」他坦言，無論是為國家隊做出重大決定、選拔球員，還是透過訓練準備比賽時，自己從未放下這個問題，「我並不認為所有的判斷都是正確的。然而，我所有判斷的基準，始終都是『韓國足球』。」
洪明甫認為，總教練是一個在結果面前，不容許有任何藉口先於解釋的位置，「因此，我今天站在這裡，不打算做任何辯解，而是為了承擔責任。」洪明甫坦言，國家隊最終未能展現出國民所期待的成果，「這一切的責任都在身為總教練的我身上。對於攜手走到最後的球員、教練團、後勤團隊，以及所有為代表隊默默奉獻的人，我致上由衷的感謝。」
洪明甫下台僅1分35秒、不給提問 韓媒痛批：「這算什麼記者會」
最後洪明甫表示，「雖然我卸下了國家隊總教練的職務，但我那顆為韓國足球奉獻的心並未放下。希望我們的國家隊能再次蛻變，成為一個重新獲得國民信任與喜愛的球隊。」韓媒《MKSPORTS》指出，洪明甫在發表辭職聲明後，現場並未開放任何媒體追加提問，洪明甫就這樣逕自離場，記者會僅約1分鐘35秒，根本稱不上是一場記者會。
韓媒直言，洪明甫自願下台，顯然在大家的預料之中，甚至可說是理所當然，「即便他的任期本該走到2027年1月的亞洲盃，但這次世界盃的災難性失敗，註定讓他無法在這個位子上多待一秒。」讓韓媒搖頭的是，比起「辭職」這個結果，大眾更在乎的是洪明甫在無數人注視的聚光燈下，究竟會以何種態度來為這一切收尾。
洪明甫的下台不是終點 韓媒：「是風暴起點」
韓媒無奈，洪明甫除了照本宣科唸完自己準備好的聲明稿之外，沒有多說任何一句話，「這絕非所有人期待看到的最後身影。他就這樣走下了舞台。」韓媒痛批，這就是韓國足球協會徹底無視球迷心聲、一意孤行所選出來的總教練，「洪明甫的離職並不代表事情就此結束。那些將本屆世界盃推入深淵的所有始作俑者，接下來該輪到他們付出代價了，洪明甫的請辭，絕非終點，而是清算風暴的起點。」
為何韓媒會如此氣憤？最主要的原因是韓國足協在本屆選帥時過於草率，韓國在前任外教克林斯曼（Jurgen Klinsmann）下台後，足協為了尋找下任外籍教練，而維持「臨時主帥」的體制，但最後卻選擇洪明甫擔任本屆世界盃總教練，當時就引發不少質疑的聲音與批判。
2014年巴西世界盃，韓國以1和2敗慘遭淘汰，當年的主帥就是洪明甫，也因諸多負面爭議以及慘澹成績而落寞下台。在韓媒眼中，足協再度起用洪明甫，從一開始就無法獲得球迷的信任與尊重，而最終導致的下場。
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韓國在本屆世界盃先盛後衰，小組賽首戰以2：1逆轉捷克，後面2場比賽卻接連輸給墨西哥、南非，最終止步小組賽，無緣晉級32強，以34名結束本屆世界盃之旅。韓國國民完全無法接受國家隊此次的表現，要求總教練洪明甫下台負責。對此，韓國國家隊在昨晚23點30分舉行總結記者會，洪明甫透過媒體，向全國人民道歉，並且宣布辭去韓國主帥一職。
洪明甫在記者會上唸出預先準備的講稿，「首先，對於熱愛韓國足球，並為國家隊加油的國民，我致上最深切的歉意。我今天將卸下國家隊總教練一職。這個位置，對我而言絕非易事，這也絕非一個輕鬆的決定。從接掌兵符的那一刻起，我沒有想過其他理由，只認為盡到賦予我的責任是唯一的任務。」
洪明甫說，自己在過去的2年裡，無時無刻問自己同一個問題，「這個選擇是為了南韓足球好嗎？」他坦言，無論是為國家隊做出重大決定、選拔球員，還是透過訓練準備比賽時，自己從未放下這個問題，「我並不認為所有的判斷都是正確的。然而，我所有判斷的基準，始終都是『韓國足球』。」
洪明甫認為，總教練是一個在結果面前，不容許有任何藉口先於解釋的位置，「因此，我今天站在這裡，不打算做任何辯解，而是為了承擔責任。」洪明甫坦言，國家隊最終未能展現出國民所期待的成果，「這一切的責任都在身為總教練的我身上。對於攜手走到最後的球員、教練團、後勤團隊，以及所有為代表隊默默奉獻的人，我致上由衷的感謝。」
最後洪明甫表示，「雖然我卸下了國家隊總教練的職務，但我那顆為韓國足球奉獻的心並未放下。希望我們的國家隊能再次蛻變，成為一個重新獲得國民信任與喜愛的球隊。」韓媒《MKSPORTS》指出，洪明甫在發表辭職聲明後，現場並未開放任何媒體追加提問，洪明甫就這樣逕自離場，記者會僅約1分鐘35秒，根本稱不上是一場記者會。
韓媒直言，洪明甫自願下台，顯然在大家的預料之中，甚至可說是理所當然，「即便他的任期本該走到2027年1月的亞洲盃，但這次世界盃的災難性失敗，註定讓他無法在這個位子上多待一秒。」讓韓媒搖頭的是，比起「辭職」這個結果，大眾更在乎的是洪明甫在無數人注視的聚光燈下，究竟會以何種態度來為這一切收尾。
洪明甫的下台不是終點 韓媒：「是風暴起點」
韓媒無奈，洪明甫除了照本宣科唸完自己準備好的聲明稿之外，沒有多說任何一句話，「這絕非所有人期待看到的最後身影。他就這樣走下了舞台。」韓媒痛批，這就是韓國足球協會徹底無視球迷心聲、一意孤行所選出來的總教練，「洪明甫的離職並不代表事情就此結束。那些將本屆世界盃推入深淵的所有始作俑者，接下來該輪到他們付出代價了，洪明甫的請辭，絕非終點，而是清算風暴的起點。」
為何韓媒會如此氣憤？最主要的原因是韓國足協在本屆選帥時過於草率，韓國在前任外教克林斯曼（Jurgen Klinsmann）下台後，足協為了尋找下任外籍教練，而維持「臨時主帥」的體制，但最後卻選擇洪明甫擔任本屆世界盃總教練，當時就引發不少質疑的聲音與批判。
2014年巴西世界盃，韓國以1和2敗慘遭淘汰，當年的主帥就是洪明甫，也因諸多負面爭議以及慘澹成績而落寞下台。在韓媒眼中，足協再度起用洪明甫，從一開始就無法獲得球迷的信任與尊重，而最終導致的下場。
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