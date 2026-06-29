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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，6月30日凌晨1點由巴西交手日本。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/30 巴西VS日本基本資訊

📍巴西VS日本戰力分析

▲2026年世界盃32強淘汰賽，巴西碰上日本，依照過往紀錄，巴西相當會踢淘汰賽首戰。（圖／路透／達志影像）

📍巴西VS日本戰術分析

▲巴西當家球星內馬爾在2026世界盃小組賽第3輪替補上陣，在短短的20分鐘內繳出不俗的表現。（圖／路透／達志影像）

📍巴西VS日本傷兵名單與預測先發

⚽巴西預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 阿利森 Alisson 後衛 達尼洛 Danilo 後衛 馬爾基尼奧斯 Marquinhos 後衛 加布里埃爾 Gabriel Magalhaes 後衛 桑托斯 Douglas Santos 中場 卡塞米羅 Casemiro 中場 吉馬良斯 Bruno Guimaraes 中場 帕奎塔 Lucas Paqueta 前鋒 小維尼修斯 Vinicius Jr. 前鋒 庫尼亞 Matheus Cunha 前鋒 拉揚 Rayan

⚽日本預測先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 鈴木彩艷 Zion Suzuki 後衛 伊藤洋輝 Hiroki Ito 後衛 富安健洋 Takehiro Tomiyasu 後衛 板倉滉 Ko Itakura 中場 堂安律 Ritsu Doan 中場 田中碧 Ao Tanaka 中場 佐野海舟 Kaishu Sano 中場 中村敬斗 Keito Nakamura 中場 伊東純也 Junya Ito 中場 鎌田大地 Daichi Kamada 前鋒 上田綺世 Ayase Ueda

📍巴西VS日本近期狀態

📍2026世界盃巴西國家隊球員名單

📍2026世界盃日本國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月30日32強淘汰賽，由C組第1巴西交手F組第2日本，雖然「森巴軍團」被普遍看好，但若因此輕視「藍武士」日本將會是一大錯誤。巴西在小組賽大勝蘇格蘭一役，更被公認為小組賽階段最令人印象深刻的宰制級表現。日本則以球風流暢且組織嚴密為亮點，在小組賽逼平強敵荷蘭的表現，證明了他們絕對有與世界強權一較高下的底氣。巴西VS日本（世界盃32強淘汰賽）2026年6月30日 凌晨1點00分（台灣時間）NRG體育場（休士頓）馬裡亞尼（Maurizio Mariani，義大利）巴西此役將缺少主力進攻核心拉菲尼亞（Raphinha），他因傷確定缺席本場大賽。不過，教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）陣中依舊星光熠熠，預計由年輕小將拉揚（Rayan）頂替拉菲尼亞的位置，與小維尼修斯（Vinicius Jr.）分居兩翼，輔佐中路的庫尼亞（Matheus Cunha），中場則由吉馬良斯（Bruno Guimaraes）與卡塞米羅（Casemiro）坐鎮指揮。失去拉菲尼亞無疑削減了巴西的創造力與定頭球威脅，但巴西雄厚的板凳深度讓他們的鋒線依舊充滿致命殺傷力。巴西最恐怖的武器在於前場逼搶以及小維尼修斯在攻守轉換時的反擊速度，日本的後防線必須緊繃神經長達90分鐘。日本隊方面，主力中後衛板倉滉雖有輕傷在身，列為出賽成疑，但預計仍會掛帥先發；不過核心新星久保建英則因傷大機率缺陣。總教練森保一將繼續沿用他最得心應手的3-4-2-1陣型，由伊東純也與鎌田大地在前鋒的位置支援單箭頭上田綺世，邊後衛堂安律則將頻繁插上助攻。日本訓練有素且腳下技術極佳，小組賽逼平荷蘭一役充分證明了他們的抗壓性。久保建英的缺陣重創了球隊的創造力，面對實力高出一籌的巴西，日本必須保持中後場的緊湊，並把握住極少數的反擊機會，做到一擊必殺。巴西非常樂意讓對手控球，再藉由吉馬良斯的中場精準長傳，發動小維尼修斯和拉揚的速度撕裂對手；然而，日本同樣非常習慣收縮防線交出控球權，並在後場斷球後發動快攻。誰先盲目地投入大量兵力進攻，就會把身後的致命空間拱手讓給對方。此外，巴西目前戰術結構上唯一的軟肋在於缺乏天生的頂級右後衛，這將是日本隊利用堂安律或中村敬斗可以重點輪番轟炸的突破口。日本不只會低防線重兵防守，他們同時具備出色的傳導技術，並會在特定時段發動前場逼搶，勢必會尋求在部分時間段掌控比賽節奏，只要能保持防線不失，並在反擊中抓到機會，這絕對會是一場強強對話的精彩激戰。本場比賽最精采的心理戰在於「誰會先按捺不住壓迫進攻」。 雖然巴西在進攻終結能力上更為致命、因而更被看好，但日本在無球防守與反擊上的造詣，足以讓這場比賽陷入膠著，而低比分的泥淖戰正是下剋上的完美劇本。禁賽：無傷勢疑慮：菲尼亞（Raphinha，報銷）禁賽：無傷勢疑慮：板倉滉（出賽成疑）、久保建英（膝蓋受傷）小組賽首戰表現平平，但隨後迅速調整狀態，連續以2場3：0輕取海地與蘇格蘭，強勢奪得C組第1。自首戰掉球後，巴西已連續攻入7球且力保不失，這是他們自2002年以來在世界盃賽場上最長的連續不失球紀錄。雖然他們自1990年以來從未在淘汰賽首輪出局過，但巴西在過去6場世界盃淘汰賽中輸掉了4場，淘汰率偏高，名帥安切洛蒂能否帶領球隊打破魔咒是最大看點。儘管在F組繳出1勝2和的不敗戰績，但在日本在小組賽末輪1：1被瑞典逼平，遺憾錯失小組第1，並一頭撞上了奪冠大熱門巴西。儘管森保一強調日本「絕非省油的燈」，但日本過去在世界盃淘汰賽的歷史卻相當慘澹。「藍武士」在世界盃歷史上從未贏過任何一場淘汰賽。此外，日本過去在世界盃面對南美洲（CONMEBOL）球隊的戰績僅為1勝1和3敗，這也是他們此役被極度看淡的主要原因。巴西與日本的14次交鋒中（11勝2平），巴西僅輸過1場，那是在雙方最近一次交鋒中，比數是2：3。此前，巴西在2006年世界盃上以4：1擊敗日本，贏得了雙方唯一一次世界盃交鋒。▪️阿利森（Alisson）、埃德森（Ederson Moraes）、韋瓦頓（Weverton）▪️桑德羅（Alex Sandro）、布雷默（Bremer）、達尼洛（Danilo）、桑托斯（Douglas Santos）、加布里埃爾（Gabriel Magalhaes）、伊巴涅斯（Ibanez）、佩雷拉（Leo Pereira）、馬爾基尼奧斯（Marquinhos）、韋斯利（Wesley）▪️吉馬良斯（Bruno Guimaraes）、卡塞米羅（Casemiro）、桑托斯（Danilo Santos）、法比尼奧（Fabinho）、帕奎塔（Lucas Paqueta）▪️恩德里克（Endrick Felipe）、馬丁內利（Gabriel Martinelli）、蒂亞戈（Igor Thiago）、恩里克（Luiz Henrique）、庫尼亞（Matheus Cunha）、內馬爾（Neymar）、拉菲尼亞（Raphinha）、拉揚（Rayan）、小維尼修斯（Vinicius Jr.）鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗