2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月30日32強淘汰賽，由E組第1德國交手D組第3巴拉圭，這是最經典的「矛與盾」對決。德國渴望控球權與進攻空間，試圖讓維爾茨 （Florian Wirtz）、穆斯拉 （Jamal Musiala）和薩內 （Leroy Sané）進行精彩的小組配合；而巴拉圭則希望堵死中路、吸收防守壓力，並伺機利用恩西索（Julio Enciso）和阿爾米隆（Miguel Almiron）發動防守反擊。決定勝負的關鍵是，巴拉圭的中低位防線能否像令土耳其受挫那樣再次奏效，還是德國的進攻火力實在太過強大。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽德國VS巴拉圭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/30 德國VS巴拉圭基本資訊
📍德國VS巴拉圭戰力分析
📍德國VS巴拉圭戰術分析
📍德國VS巴拉圭預測先發名單與傷兵名單
📍德國VS巴拉圭近期狀態
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/30 德國VS巴拉圭基本資訊
📍比賽對戰：德國VS巴拉圭（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年6月30日 凌晨4點30分（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（波士頓）
📍主裁判：賈耶德（Jalal Jayed，摩洛哥）
📍德國VS巴拉圭戰力分析
德國：布朗（Nathaniel Brown）因腹股溝傷勢，在世界盃傷兵名單中被列為「出賽成疑」，但他目前仍在預測的先發陣容中，開踢前值得密切關注他的狀態。施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）已確定缺陣，這使得呂迪格 （Antonio Rudiger）和塔 （Jonathan Tah）將組成中後衛搭檔。此外，翁達夫（Deniz Undav）在小組賽展現高度影響力後，依然是板凳席上極具威脅的武器。
總教練納格爾斯曼 （Julian Nagelsmann）率領的球隊，將是巴拉圭本屆遇到過進攻最流暢的對手，他們透過位置輪替，並利用維爾茨和穆斯拉在中路創造人數優勢。基米希（Joshua Kimmich）提供右路的平衡，而哈弗茨 （Kai Havertz）則是前場的核心支點。唯一的隱憂在於，德國在攻守轉換時有時會暴露出空檔，因此在大舉壓上時必須確保陣型不亂。
巴拉圭：巴拉圭將缺少遭禁賽的D.戈麥斯（Diego Gomez）。他的缺席影響甚鉅，因為他是球隊倚重的12碼罰球與角球主罰手。阿爾德雷特（Omar Alderete）在傷兵名單中被列為出賽成疑，並未在預測先發名單內，G.戈麥斯（Gustavo Gomez）和貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）預計將頂上中後衛位置。庫巴斯（Andres Cubas）是保護後防線的關鍵屏障，而恩西索和阿爾米隆則是反擊時最鋒利的兩把利刃。
總教練阿爾法羅 （Gustavo Alfaro）的策略勢必是深度防守、保持緊密陣型，並盡量壓低比賽節奏，這正是他們讓土耳其狂轟32腳射門卻幾乎無法創造絕對機會的成功模型。巴拉圭的主要威脅來自防守反擊與定位球，D.戈麥斯在禁區內擁有強大的空中優勢。然而，失去D.戈麥斯後，他們在定位球處理上的威脅將大打折扣。
📍德國VS巴拉圭戰術分析
德國：德國是本屆進攻最具侵略性的隊伍，他們在轉移球路的方式堪稱頂級。喜歡在中路囤積重兵，讓維爾茨、穆斯拉和薩內 （Leroy Sané）在對手防線間穿梭，並充分信任邊後衛的壓上助攻。面對深度防守，他們需要的是耐心以及最後一傳的精準度，而這兩點德國都不缺乏。
德國最大的隱憂在於他們壓上後留下的身後空間。本屆賽事中，德國有時在攻守轉換階段顯得脆弱，甚至在最後一場無關晉級的敗仗中，因定位球遭厄瓜多攻破大門。因此，丟失球權瞬間的專注力將是觀戰重點。
巴拉圭：巴拉圭不會試圖與德國爭奪控球權，該隊最擅長防守深且窄的鐵桶陣，讓對手感到挫折並伺機反擊。他們讓土耳其起腳32次卻幾乎沒有讓出實質威脅，此役的藍圖也將如出一轍：保持陣型緊湊，迫使德國往邊路發展，並相信庫巴斯和後防線能穩住陣腳。
總結： 德國在攻守轉換時的疲軟是真實的，但這通常是對上能夠實際投入兵力反擊，並完成致命一擊的球隊才會造成重傷。而巴拉圭卻是本屆賽事中攻擊火力最貧乏的球隊之一。在缺少D.戈麥斯，且恩西索經常處於孤立無援的情況下，巴拉圭是否能頻繁地讓德國為失誤付出代價仍是未知數。
📍德國VS巴拉圭傷兵名單與預測先發
德國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：布朗（Nathaniel Brown，出賽成疑）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，報銷）
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：D.戈麥斯（Diego Gomez，黃牌）
傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽德國預測先發（4-2-3-1）：
⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：
📍德國VS巴拉圭近期狀態
德國：德國在最後一場小組賽遭遇了微小的挫敗，在早已確定E組榜首的情況下，他們以1：2敗給了厄瓜多。這是他們自 2014年初以來的9場世界盃比賽中吞下的第4敗（期間戰績包含1平4負）。自2014年以1：0擊敗阿根廷捧起大力神盃以來，德國就再也沒有在世界盃賽場上保持過無失球紀錄。不過，防線漏水在2026年並沒有造成太大問題，因為他們今年的前前6場勝仗中，也僅有1場完封對手。
巴拉圭：對於一支在過去5場世界盃淘汰賽中從未進球的球隊來說，這絕對不是令人振奮的進攻表現。但他們所做的已經足以讓他們像2010年闖入8強時那樣，成功突破小組賽。自結束世界盃會外賽以來，巴拉圭在10場比賽中取得4勝4負的成績，他們難以預測的特質意味著任何事情都有可能發生。
歷史對戰紀錄：雙方上一次交鋒是在2013年，踢出了一場驚心動魄的3：3友誼賽。雙方唯一一次在世界盃碰頭是在2002年的16強賽，當時德國憑藉諾伊維爾 (Oliver Neuville) 的進球以1：0險勝，艱難擊退了頑強的巴拉圭。
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
▪️門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）
▪️後衛：基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆（David Raum）、塔（Jonathan Tah）、安東（Waldemar Anton）、呂迪格（Antonio Rudiger）、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）
▪️中場：穆斯拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒（Angelo Stiller）、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內（Leroy Sané）、恩梅查 （Felix Nmecha）、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯（Pascal Groß）
▪️前鋒：哈弗茨（Kai Havertz）、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/30 德國VS巴拉圭基本資訊
📍德國VS巴拉圭戰力分析
📍德國VS巴拉圭戰術分析
📍德國VS巴拉圭預測先發名單與傷兵名單
📍德國VS巴拉圭近期狀態
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：德國VS巴拉圭（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年6月30日 凌晨4點30分（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（波士頓）
📍主裁判：賈耶德（Jalal Jayed，摩洛哥）
德國：布朗（Nathaniel Brown）因腹股溝傷勢，在世界盃傷兵名單中被列為「出賽成疑」，但他目前仍在預測的先發陣容中，開踢前值得密切關注他的狀態。施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）已確定缺陣，這使得呂迪格 （Antonio Rudiger）和塔 （Jonathan Tah）將組成中後衛搭檔。此外，翁達夫（Deniz Undav）在小組賽展現高度影響力後，依然是板凳席上極具威脅的武器。
總教練納格爾斯曼 （Julian Nagelsmann）率領的球隊，將是巴拉圭本屆遇到過進攻最流暢的對手，他們透過位置輪替，並利用維爾茨和穆斯拉在中路創造人數優勢。基米希（Joshua Kimmich）提供右路的平衡，而哈弗茨 （Kai Havertz）則是前場的核心支點。唯一的隱憂在於，德國在攻守轉換時有時會暴露出空檔，因此在大舉壓上時必須確保陣型不亂。
巴拉圭：巴拉圭將缺少遭禁賽的D.戈麥斯（Diego Gomez）。他的缺席影響甚鉅，因為他是球隊倚重的12碼罰球與角球主罰手。阿爾德雷特（Omar Alderete）在傷兵名單中被列為出賽成疑，並未在預測先發名單內，G.戈麥斯（Gustavo Gomez）和貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）預計將頂上中後衛位置。庫巴斯（Andres Cubas）是保護後防線的關鍵屏障，而恩西索和阿爾米隆則是反擊時最鋒利的兩把利刃。
總教練阿爾法羅 （Gustavo Alfaro）的策略勢必是深度防守、保持緊密陣型，並盡量壓低比賽節奏，這正是他們讓土耳其狂轟32腳射門卻幾乎無法創造絕對機會的成功模型。巴拉圭的主要威脅來自防守反擊與定位球，D.戈麥斯在禁區內擁有強大的空中優勢。然而，失去D.戈麥斯後，他們在定位球處理上的威脅將大打折扣。
德國：德國是本屆進攻最具侵略性的隊伍，他們在轉移球路的方式堪稱頂級。喜歡在中路囤積重兵，讓維爾茨、穆斯拉和薩內 （Leroy Sané）在對手防線間穿梭，並充分信任邊後衛的壓上助攻。面對深度防守，他們需要的是耐心以及最後一傳的精準度，而這兩點德國都不缺乏。
德國最大的隱憂在於他們壓上後留下的身後空間。本屆賽事中，德國有時在攻守轉換階段顯得脆弱，甚至在最後一場無關晉級的敗仗中，因定位球遭厄瓜多攻破大門。因此，丟失球權瞬間的專注力將是觀戰重點。
巴拉圭：巴拉圭不會試圖與德國爭奪控球權，該隊最擅長防守深且窄的鐵桶陣，讓對手感到挫折並伺機反擊。他們讓土耳其起腳32次卻幾乎沒有讓出實質威脅，此役的藍圖也將如出一轍：保持陣型緊湊，迫使德國往邊路發展，並相信庫巴斯和後防線能穩住陣腳。
總結： 德國在攻守轉換時的疲軟是真實的，但這通常是對上能夠實際投入兵力反擊，並完成致命一擊的球隊才會造成重傷。而巴拉圭卻是本屆賽事中攻擊火力最貧乏的球隊之一。在缺少D.戈麥斯，且恩西索經常處於孤立無援的情況下，巴拉圭是否能頻繁地讓德國為失誤付出代價仍是未知數。
德國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：布朗（Nathaniel Brown，出賽成疑）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，報銷）
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：D.戈麥斯（Diego Gomez，黃牌）
傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽德國預測先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|諾伊爾
|Manuel Neuer
|後衛
|基米希
|Joshua Kimmich
|後衛
|呂迪格
|Antonio Rudiger
|後衛
|塔
|Jonathan Tah
|後衛
|布朗
|Nathaniel Brown
|中場
|恩梅查
|Felix Nmecha
|中場
|帕夫洛維奇
|Aleksandar Pavlović
|前鋒
|薩內
|Leroy Sané
|前鋒
|穆斯拉
|Jamal Musiala
|前鋒
|維爾茨
|Florian Wirtz
|前鋒
|哈弗茨
|Kai Havertz)
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|吉爾
|Orlando Gill
|後衛
|卡塞雷斯
|Juan Jose Caceres
|後衛
|G.戈麥斯
|Gustavo Gomez
|後衛
|貝拉斯克斯
|Gustavo Velazquez
|後衛
|阿隆索
|Junior Alonso
|中場
|阿爾米隆
|Miguel Almiron
|中場
|庫巴斯
|Andres Cubas
|中場
|加拉爾薩
|Matias Galarza
|中場
|毛里西奧
|Mauricio Magalhaes Prado
|前鋒
|恩西索
|Julio Encis
|前鋒
|阿瓦洛斯
|Gabriel Avalos
德國：德國在最後一場小組賽遭遇了微小的挫敗，在早已確定E組榜首的情況下，他們以1：2敗給了厄瓜多。這是他們自 2014年初以來的9場世界盃比賽中吞下的第4敗（期間戰績包含1平4負）。自2014年以1：0擊敗阿根廷捧起大力神盃以來，德國就再也沒有在世界盃賽場上保持過無失球紀錄。不過，防線漏水在2026年並沒有造成太大問題，因為他們今年的前前6場勝仗中，也僅有1場完封對手。
巴拉圭：對於一支在過去5場世界盃淘汰賽中從未進球的球隊來說，這絕對不是令人振奮的進攻表現。但他們所做的已經足以讓他們像2010年闖入8強時那樣，成功突破小組賽。自結束世界盃會外賽以來，巴拉圭在10場比賽中取得4勝4負的成績，他們難以預測的特質意味著任何事情都有可能發生。
歷史對戰紀錄：雙方上一次交鋒是在2013年，踢出了一場驚心動魄的3：3友誼賽。雙方唯一一次在世界盃碰頭是在2002年的16強賽，當時德國憑藉諾伊維爾 (Oliver Neuville) 的進球以1：0險勝，艱難擊退了頑強的巴拉圭。
📍2026世界盃德國國家隊球員名單
▪️門將：諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）
▪️後衛：基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆（David Raum）、塔（Jonathan Tah）、安東（Waldemar Anton）、呂迪格（Antonio Rudiger）、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）
▪️中場：穆斯拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒（Angelo Stiller）、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內（Leroy Sané）、恩梅查 （Felix Nmecha）、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯（Pascal Groß）
▪️前鋒：哈弗茨（Kai Havertz）、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
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