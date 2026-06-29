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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，6月30日凌晨4點30由德國交手巴拉圭。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/30 德國VS巴拉圭基本資訊

📍德國VS巴拉圭戰力分析

▲巴拉圭進攻端則將全權依賴圖中的恩西索（Julio Enciso）與阿爾米隆（Miguel Almirón）的速度。（圖／美聯社／達志影像）

📍德國VS巴拉圭戰術分析

▲2026世界盃，德國主力中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck），在小組賽中不幸受傷，檢查結果為左腳踝內側韌帶撕裂，確定缺席本屆世界盃剩餘的所有賽事。（圖／美聯社／達志影像）

📍德國VS巴拉圭傷兵名單與預測先發

⚽德國預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 諾伊爾 Manuel Neuer 後衛 基米希 Joshua Kimmich 後衛 呂迪格 Antonio Rudiger 後衛 塔 Jonathan Tah 後衛 布朗 Nathaniel Brown 中場 恩梅查 Felix Nmecha 中場 帕夫洛維奇 Aleksandar Pavlović 前鋒 薩內 Leroy Sané 前鋒 穆斯拉 Jamal Musiala 前鋒 維爾茨 Florian Wirtz 前鋒 哈弗茨 Kai Havertz)

⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 吉爾 Orlando Gill 後衛 卡塞雷斯 Juan Jose Caceres 後衛 G.戈麥斯 Gustavo Gomez 後衛 貝拉斯克斯 Gustavo Velazquez 後衛 阿隆索 Junior Alonso 中場 阿爾米隆 Miguel Almiron 中場 庫巴斯 Andres Cubas 中場 加拉爾薩 Matias Galarza 中場 毛里西奧 Mauricio Magalhaes Prado 前鋒 恩西索 Julio Encis 前鋒 阿瓦洛斯 Gabriel Avalos

📍2026世界盃德國國家隊球員名單

📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月30日32強淘汰賽，由E組第1德國交手D組第3巴拉圭，這是最經典的「矛與盾」對決。德國渴望控球權與進攻空間，試圖讓維爾茨 （Florian Wirtz）、穆斯拉 （Jamal Musiala）和薩內 （Leroy Sané）進行精彩的小組配合；而巴拉圭則希望堵死中路、吸收防守壓力，並伺機利用恩西索（Julio Enciso）和阿爾米隆（Miguel Almiron）發動防守反擊。決定勝負的關鍵是，巴拉圭的中低位防線能否像令土耳其受挫那樣再次奏效，還是德國的進攻火力實在太過強大。德國VS巴拉圭（世界盃32強淘汰賽）2026年6月30日 凌晨4點30分（台灣時間）吉列體育場（波士頓）賈耶德（Jalal Jayed，摩洛哥）布朗（Nathaniel Brown）因腹股溝傷勢，在世界盃傷兵名單中被列為「出賽成疑」，但他目前仍在預測的先發陣容中，開踢前值得密切關注他的狀態。施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）已確定缺陣，這使得呂迪格 （Antonio Rudiger）和塔 （Jonathan Tah）將組成中後衛搭檔。此外，翁達夫（Deniz Undav）在小組賽展現高度影響力後，依然是板凳席上極具威脅的武器。總教練納格爾斯曼 （Julian Nagelsmann）率領的球隊，將是巴拉圭本屆遇到過進攻最流暢的對手，他們透過位置輪替，並利用維爾茨和穆斯拉在中路創造人數優勢。基米希（Joshua Kimmich）提供右路的平衡，而哈弗茨 （Kai Havertz）則是前場的核心支點。唯一的隱憂在於，德國在攻守轉換時有時會暴露出空檔，因此在大舉壓上時必須確保陣型不亂。巴拉圭將缺少遭禁賽的D.戈麥斯（Diego Gomez）。他的缺席影響甚鉅，因為他是球隊倚重的12碼罰球與角球主罰手。阿爾德雷特（Omar Alderete）在傷兵名單中被列為出賽成疑，並未在預測先發名單內，G.戈麥斯（Gustavo Gomez）和貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）預計將頂上中後衛位置。庫巴斯（Andres Cubas）是保護後防線的關鍵屏障，而恩西索和阿爾米隆則是反擊時最鋒利的兩把利刃。總教練阿爾法羅 （Gustavo Alfaro）的策略勢必是深度防守、保持緊密陣型，並盡量壓低比賽節奏，這正是他們讓土耳其狂轟32腳射門卻幾乎無法創造絕對機會的成功模型。巴拉圭的主要威脅來自防守反擊與定位球，D.戈麥斯在禁區內擁有強大的空中優勢。然而，失去D.戈麥斯後，他們在定位球處理上的威脅將大打折扣。德國是本屆進攻最具侵略性的隊伍，他們在轉移球路的方式堪稱頂級。喜歡在中路囤積重兵，讓維爾茨、穆斯拉和薩內 （Leroy Sané）在對手防線間穿梭，並充分信任邊後衛的壓上助攻。面對深度防守，他們需要的是耐心以及最後一傳的精準度，而這兩點德國都不缺乏。德國最大的隱憂在於他們壓上後留下的身後空間。本屆賽事中，德國有時在攻守轉換階段顯得脆弱，甚至在最後一場無關晉級的敗仗中，因定位球遭厄瓜多攻破大門。因此，丟失球權瞬間的專注力將是觀戰重點。巴拉圭不會試圖與德國爭奪控球權，該隊最擅長防守深且窄的鐵桶陣，讓對手感到挫折並伺機反擊。他們讓土耳其起腳32次卻幾乎沒有讓出實質威脅，此役的藍圖也將如出一轍：保持陣型緊湊，迫使德國往邊路發展，並相信庫巴斯和後防線能穩住陣腳。德國在攻守轉換時的疲軟是真實的，但這通常是對上能夠實際投入兵力反擊，並完成致命一擊的球隊才會造成重傷。而巴拉圭卻是本屆賽事中攻擊火力最貧乏的球隊之一。在缺少D.戈麥斯，且恩西索經常處於孤立無援的情況下，巴拉圭是否能頻繁地讓德國為失誤付出代價仍是未知數。禁賽：無傷勢疑慮：布朗（Nathaniel Brown，出賽成疑）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck，報銷）禁賽：D.戈麥斯（Diego Gomez，黃牌）傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，出賽成疑）德國在最後一場小組賽遭遇了微小的挫敗，在早已確定E組榜首的情況下，他們以1：2敗給了厄瓜多。這是他們自 2014年初以來的9場世界盃比賽中吞下的第4敗（期間戰績包含1平4負）。自2014年以1：0擊敗阿根廷捧起大力神盃以來，德國就再也沒有在世界盃賽場上保持過無失球紀錄。不過，防線漏水在2026年並沒有造成太大問題，因為他們今年的前前6場勝仗中，也僅有1場完封對手。對於一支在過去5場世界盃淘汰賽中從未進球的球隊來說，這絕對不是令人振奮的進攻表現。但他們所做的已經足以讓他們像2010年闖入8強時那樣，成功突破小組賽。自結束世界盃會外賽以來，巴拉圭在10場比賽中取得4勝4負的成績，他們難以預測的特質意味著任何事情都有可能發生。雙方上一次交鋒是在2013年，踢出了一場驚心動魄的3：3友誼賽。雙方唯一一次在世界盃碰頭是在2002年的16強賽，當時德國憑藉諾伊維爾 (Oliver Neuville) 的進球以1：0險勝，艱難擊退了頑強的巴拉圭。諾伊爾（Manuel Neuer）、鮑曼（Oliver Baumann）、努貝爾（Alexander Nubel）基米希（Joshua Kimmich）、施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、勞姆（David Raum）、塔（Jonathan Tah）、安東（Waldemar Anton）、呂迪格（Antonio Rudiger）、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫 （Malick Thiaw）穆斯拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）、韋德拉奧戈（Assan Ouédraogo）、斯蒂勒（Angelo Stiller）、帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)、格雷茨卡（Leon Goretzka）、薩內（Leroy Sané）、恩梅查 （Felix Nmecha）、阿米里（Nadiem Amiri）、格羅斯（Pascal Groß）哈弗茨（Kai Havertz）、翁達夫（Deniz Undav）、勒威林（Jamie Leweling）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）、拜爾（Maximilian Beier）費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）索薩（Ramon Sosa）、戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）