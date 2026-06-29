歐洲近期遭創紀錄熱浪襲擊，多地氣溫都創下歷史新高，許多歐洲人家裡沒有裝冷氣的習慣，只能苦撐或乾脆帶家人去飯店避暑。近日網傳有英國民眾熱到受不了，異想天開，想到把電動車冷氣用接管的方式，引到室內「降溫」的方法，引發討論，不少人質疑，這麼做事倍功半，還有人直球發問：「為何不乾脆睡車上就好？」
該則貼文的作者聲稱，英國當地氣溫飆升至32°C，但他將一條管子套在其電動車名爵（MG） ZS EV的圓形冷氣出風口上，把管子的另一端接到室內，成功讓客廳整晚都保持在22°C的涼爽低溫。
這個「消暑方案」掀起不少熱議，紛紛調侃這是把電動車當成冷氣室外機在用。
有圍觀的網友質疑，這麼做是否會引來小偷，畢竟車子和客廳的窗戶都因此無法關緊；有人建議他乾脆花幾百英鎊買台移動式冷氣；還有人指出，不懂原po是怎麼讓車子整晚都保持運轉的；也有人提醒他，這麼做會讓車子冷氣整晚都以100%的功率運轉，偶爾一次或許還好，但常常這樣使用，恐會加速耗損空調系統，還加速全球暖化危機。
對於這些疑問，原po坦言，雖然自己住的地區治安不錯，車上也沒有放任何貴重物品，但確實存在風險。至於購買移動式空調，他則表示並非沒有想過，只是現在正值破紀錄熱浪，到處都被搶購一空，何況他之前也曾用過移動式空調，發現噪音太大，即使戴著耳塞也睡不著。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這個「消暑方案」掀起不少熱議，紛紛調侃這是把電動車當成冷氣室外機在用。
有圍觀的網友質疑，這麼做是否會引來小偷，畢竟車子和客廳的窗戶都因此無法關緊；有人建議他乾脆花幾百英鎊買台移動式冷氣；還有人指出，不懂原po是怎麼讓車子整晚都保持運轉的；也有人提醒他，這麼做會讓車子冷氣整晚都以100%的功率運轉，偶爾一次或許還好，但常常這樣使用，恐會加速耗損空調系統，還加速全球暖化危機。
對於這些疑問，原po坦言，雖然自己住的地區治安不錯，車上也沒有放任何貴重物品，但確實存在風險。至於購買移動式空調，他則表示並非沒有想過，只是現在正值破紀錄熱浪，到處都被搶購一空，何況他之前也曾用過移動式空調，發現噪音太大，即使戴著耳塞也睡不著。