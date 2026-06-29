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成功的投資並非忽視或過度放大風險，而是在充分理解風險本質後，做出客觀、完整且精準的評估，避免因誤判風險而錯失龐大的投資機會。

巴菲特將台海風險視為台灣單一市場風險，選擇撤出，也因此錯失了台積電長期成長所創造的巨大價值；反觀GIC的投資行為，則展現出另一種更宏觀的思維：若台海風險真正發生，它將演變為全球性的系統性風險，沒有任何主要市場能夠置身事外。

巴菲特錯過台灣，GIC則把握住台灣，2者的差別，不在於是否重視風險，而在於誰更能正確認識風險、合理為風險定價，並在市場陷入短期過度恐懼時，看見台灣被低估的長期價值，這正是1.5兆台幣換來的一堂投資課





2022年至2023年間，由股神巴菲特領導的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），迅速出售持有的台積電股票，巴菲特事後坦言，出售台積電並非因公司基本面惡化，而是基於對台灣地理位置、台海風險的憂慮。幾年過去了，台積電股價、市值、全球能見度持續增加，駐新加坡代表童振源發表雙語專文指出，比起巴菲特錯過台積電，新加坡政府投資公司則看準台灣，逆勢加碼佈局，也因此收穫豐厚回報。童振源指出，相比巴菲特幾年前便已出售台積電股票，新加坡主權基金─新加坡政府投資公司（GIC）卻在相同時期逆勢加碼台積電，顯示其對台海風險採取了更全面、更深入的評估方式，與巴菲特的判斷有截然不同的解讀。童振源坦言，在全球資本市場中，地緣政治風險始終是不可忽視的重要因素，而對於位居全球半導體供應鏈核心的台灣來說，相關風險更是國際投資人持續關注的焦點。不過，童振源認為，以新加坡的例子來看，GIC 逆勢布局並非忽視風險，而是對風險進行更精準、更合理的定價，市場後續發展也顯示，這種風險定價方式，遠比市場普遍的恐慌更為精準。GIC持有台積電股份由2021年底的約6.49億股，增至2022年底約8.60億股，持股比率由2.50%提高至3.32%，相當於 2022年淨買進約 2.11 億股台積電，以當年底收盤價每股新台幣448.5元計算，新增投資金額約新台幣946.3億。隨後，人工智慧、高效能運算與先進製程需求快速成長，帶動台積電股價大幅上漲，若以目前每股約新台幣2410元估算，這批新增持股市值已達約新台幣 5085.1億，資本價值增至原始投資的5.37倍。而後，隨著台積電股價持續攀升，GIC陸續分批減碼，已實現約新台幣3872.8億元資本利得，尚未出售的持股，未實現帳面獲利約達新台幣1兆1090億，過去4年累積取得約新台幣400.5億元現金股利，整體投資報酬估計已高達新台幣1兆5363.3億，約合482.2億美元。童振源分析，若GIC當年選擇與巴菲特相同的策略，在2022年底就以低價拋售全部持股，而未把握市場過度恐慌所帶來的投資機會，其機會成本將超過新台幣1.5兆，認為因此，真正需要比較的，不是台灣是否存在地緣政治風險，而是台灣資產是否已被市場過度折價，以及台灣的產業競爭力是否足以支撐長期報酬。最後，童振源打下，，重申真正決定投資成敗的，不是風險本身，而是對風險的認知與定價能力，當市場因恐懼氛圍而低估價值時，能夠正確認識風險的人，往往也是最終獲得超額報酬的人。