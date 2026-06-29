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2026年世界盃淘汰賽首輪今（29）日揭開序幕，身為共同主辦國之一的加拿大隊，在洛杉磯迎戰南非隊。這場膠著的對決直到補時階段才分出勝負，加拿大中場尤斯塔基奧（Stephen Eustaquio）在第92分鐘轟出精彩的禁區外貼地絕殺，助隊以1：0險勝對手，隊史首次闖進世界盃16強。本場比賽雙方攻守節奏極快，加拿大隊憑藉地主優勢，在上半場頻頻透過定位球製造威脅。第44分鐘，邦比托（Moise Bombito）的頭球攻門眼看即將破網，卻被南非後衛莫迪巴（Aubrey Modiba）驚險在門線上解圍。下半場雙方體力下滑，加拿大隊仍掌控進攻主動，多次透過精簡的配合撕裂防線。第63分鐘，前鋒奧盧瓦塞伊（Tanitoluwa Oluwaseyi）獲得半單刀機會，但射門被門將擋出後，南非後衛姆博卡齊（Mbekezeli Mbokazi）再次完成關鍵救險。正當比賽可能進入延長賽之際，第92分鐘，尤斯塔基奧在禁區邊緣接獲傳球，以一記精準的低平遠射直竄球門死角，攻入這顆價值連城的絕殺進球，全場觀眾為之瘋狂。尤斯塔基奧本場比賽不僅打滿全場，更創造全場最多的5次進攻機會，賽後毫無懸念獲選為官方全場最佳球員（POTM）。這也是他繼2023年11月對陣牙買加後，睽違兩年半再度為加拿大國家隊進球，在如此關鍵的淘汰賽舞台挺身而出，更顯傳奇。加拿大隊主帥馬希（Jesse Marsch）賽後激動地對球員喊話：「你們是加拿大的英雄，為了這個國家的未來孩子們，你們展示了強大的個性。這項運動的未來因為你們而變得無比巨大。」本屆世界盃，加拿大隊展現了強大的進步。他們曾在6月18日以6：0大勝卡達，取得隊史世界盃決賽圈首勝，如今更進一步突破16強門檻。儘管因小組賽輸給瑞士，導致必須離開本土奔赴2000公里外的洛杉磯作戰，但這絲毫未減損主辦國的熱情。另一方面，南非隊雖止步於32強，但隊中74歲的傳奇主帥布羅斯（Hugo Broos）以世界盃淘汰賽史上最年長教練的紀錄，為球隊贏得了尊嚴。成功挺進16強的加拿大隊，將在台灣時間7月4日於休士頓進行下一場關鍵戰役。他們將對陣荷蘭隊與摩洛哥隊之間的勝者。隨著球星戴維斯（Alphonso Davies）傷癒歸隊，搭配狀態火熱的尤斯塔基奧，這支「楓葉軍團」已準備好在接下來的淘汰賽中，繼續書寫他們的足球傳奇。