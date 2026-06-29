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2026年世界盃淘汰賽首輪揭開序幕，加拿大隊在補時階段靠著中場大將尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）的凌空遠射，以1：0絕殺南非隊，隊史首次闖入16強。這位穿著7號球衣、賽後被主帥馬希（Jesse Marsch）譽為「加拿大英雄」的男人，瞬間成為全美與加拿大球迷熱搜的焦點。究竟這位絕殺功臣是何許人也？現年29歲的尤斯塔基奧出生於加拿大安大略省的利明頓（Leamington），父母皆為葡萄牙移民。他在童年時期曾往返於加拿大與葡萄牙兩地，這段獨特的成長背景，讓他早年多在葡萄牙足球體系中磨練，甚至曾代表葡萄牙U21國家隊出賽。直到2019年，他正式選擇效力加拿大國家隊，並迅速成為中場不可或缺的核心。他曾於2022年卡達世界盃代表加拿大出征，結束了國家隊長達36年的沈寂。本次2026世界盃，他不僅是球隊的靈魂人物，更在對陣南非的關鍵戰中戴上隊長袖標，扛起帶領球隊寫下歷史的重任。在俱樂部層面，尤斯塔基奧擁有極其豐富的經歷。他曾效力於葡萄牙豪門波圖（FC Porto），在那裡贏得了聯賽冠軍、葡萄牙盃及超級盃等多項殊榮，展現了頂級的競技水平。為了在世界盃年爭取更多上場時間與保持狀態，尤斯塔基奧於今年初以租借方式加盟美國職業足球大聯盟（MLS）的洛杉磯FC（LAFC）。這一決定被視為雙贏策略，他在LAFC中場扮演節奏掌控者的角色，這不僅讓他保持了比賽節奏，也讓他更適應北美賽場的氛圍，最終在世界盃舞台上爆發。尤斯塔基奧的故事不僅是足球，更充滿了情感色彩。他在2023年與2024年間先後失去了雙親（母親因癌症去世、父親因心臟病離世），這些人生巨大的變故並未將他擊倒，反而讓他對家庭與國家的連結更加深厚。他在賽後冷靜地表示：「那一刻，我感覺大家都與我一同射出了那一球。」這顆進球不僅是他睽違兩年半的國家隊進球，更是他生涯至今最重要的一刻。總教練馬希對這名愛將讚譽有加，並向加拿大民眾喊話：「這項運動在這個國家的未來，因為他們（球員們）而變得無比巨大。」隨著加拿大成功挺進16強，尤斯塔基奧將於7月4日帶領「楓葉軍團」在休士頓迎戰強敵（荷蘭或摩洛哥）。對於這名從小鎮利明頓走出、歷經旅歐淬煉與MLS歷練的中場大師而言，世界盃之旅才剛進入最高潮。他不僅是加拿大足球史上最重要的推手之一，更用實際行動證明了：只要心存信念，就能在命運的最後一刻，為國家射下歷史性的進球。