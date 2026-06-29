2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月30日32強淘汰賽，由F組第1的荷蘭交手C組第2的摩洛哥，這是一場勢均力敵的頂尖對決。荷蘭自從總教練科曼（Ronald Koeman）委以布羅比（Brian Brobbey）先發中鋒的重任後，搭配兩翼的加克波（Cody Gakpo）與馬倫（Donyell Malen），徹底重新找回了進攻端的銳利度；摩洛哥陣中則坐擁哈基米（Achraf Hakimi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、狀態絕佳的塞巴里（Ismael Saibari），以及令人安心的門神博諾（Yassine Bounou）。雖然荷蘭的鋒線威脅稍占上風，但摩洛哥嚴密的組織與反擊實力同樣具備贏球本錢，若兩隊一路踢到延長賽，不會感到意外。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽荷蘭VS摩洛哥的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/30 荷蘭VS摩洛哥基本資訊
📍荷蘭VS摩洛哥圭戰力分析
📍荷蘭VS摩洛哥戰術分析
📍荷蘭VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍荷蘭VS摩洛哥近期狀態
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/30 荷蘭VS摩洛哥基本資訊
📍比賽對戰：荷蘭VS摩洛哥（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年6月30日 上午9點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（墨西哥）
📍主裁判：桑帕約（Wilton Sampaio，巴西）
📍荷蘭VS摩洛哥戰力分析
荷蘭：荷蘭目前沒有球員在傷兵名單。總教練科曼預計將沿用在小組賽中成功的球隊進攻陣容，由布羅比頂在最前方作為進攻支點，加克波與馬倫分居兩翼，中場則交由德容（Frenkie de Jong）、赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）與賴恩德斯（Tijjani Reijnders）掌控節奏。
布羅比強悍的身體對抗性為荷蘭提供了過去所欠缺的前場核心，當這組鋒線三叉戟產生化學反應時，堪稱本屆世界盃最具威脅的前場組合之一。後防線上由范戴克（Virgil van Dijk）坐鎮指揮，加上攻守兼備的中場線，荷蘭攻守均衡，絕對有本錢在本屆賽事走得更遠。
摩洛哥：摩洛哥同樣全員健康，未受傷兵困擾。總教練瓦比（Mohamed Ouahbi）將極度仰賴迪亞斯與埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）在塞巴里身後的創造力，而右後衛哈基米強勢的助攻則是常態性的進攻亮點，守門員博諾也依舊最令人安心的防盾。
摩洛哥的進攻充滿威脅且組織紀律極佳，這在2022年已向世人證明過，且塞巴里本屆的狀態極為火熱。唯一的隱憂在於面對防線穩固的強敵時，摩洛哥有時會缺乏無球跑動的深度，是否能持續創造出有品質的攻勢將是考驗，但他們的個人技術與能力無庸置疑。
📍荷蘭VS摩洛哥戰術分析
荷蘭：荷蘭會以自身優異的控球品質進行回擊，德容與賴恩德斯在中場的控制力至關重要，前場的三叉戟將不斷拉開防線挑戰摩洛哥。荷蘭攻守轉換直接且快速，兩隊在中場的逼搶與球權爭奪，將直接決定誰能掌握比賽主導權。
摩洛哥：摩洛哥此役將試圖通過迪亞斯與歐納希（Azzedine Ounahi）在對手防線之間的穿插來掌控比賽，並利用哈基米在邊路的壓上拉開荷蘭的防守寬度，同時讓塞巴里利用跑動拉扯空間。他們十分擅長傳控，但荷蘭極具默契且穩固的防線，將是摩洛哥本屆大賽至今面臨的最大考驗，他們可能需要依賴球星的個人閃光或定位球來破冰。
總結： 摩洛哥在淘汰賽這種高強度拉鋸戰中的嚴密組織與抗壓韌性，或許剛好能克制紙面上近況較佳的荷蘭。這場比賽極可能演變成窒息的泥淖戰並一路拖入延長賽，而摩洛哥豐富的淘汰賽鏖戰經驗，很有可能成為幫助他們晉級的終極武器。
📍荷蘭VS摩洛哥傷兵名單與預測先發
荷蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽荷蘭預測先發（4-3-3）：
⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：
📍荷蘭VS摩洛哥近期狀態
荷蘭：荷蘭在小組賽最後一輪以3：1大勝突尼西亞後，以2勝1和的不敗戰績強勢進軍32強淘汰賽。這也是荷蘭在過去7屆世界盃中第6次奪得小組第1。此外，荷蘭保持了隊史10次參加世界盃會內賽全部通過小組賽的100%完美紀錄，且在過去6次參賽中至少有5次成功殺進8強。目前帶著各項賽事11場不敗（8勝3和）的極佳狀態踏入淘汰賽。
摩洛哥：摩洛哥在小組賽末輪遭遇海地時，在開賽第10分鐘先失1球的情況下展開絕地大反擊，最終以4：2逆轉獲勝，寫下了隊史在世界盃上首次落後逆轉勝的紀錄（先前落後戰績為1和11敗）。該廠對摩洛哥而言創下了多項紀錄，他們不僅是隊史首次在世界盃單場攻入4球，更控有高達69%的控球率。不過球隊最終僅因淨勝球劣勢落後巴西、屈居C組第2。
儘管這只是摩洛哥隊史第3次闖進世界盃淘汰賽，但教頭瓦比豪言球隊有奪冠的信念，且自今年1月非洲盃結束後，球隊已寫下8場不敗（5勝3和）的傲人戰績，絕對是任何強權都不想碰上的強勁對手。
歷史對戰紀錄：兩隊在世界盃歷史上僅有過一次交手，那是在1994年的世界盃小組賽，當時荷蘭憑藉著傳奇球星柏金（Dennis Bergkamp）與洛伊（Bryan Roy）的進球，以2：1帶走勝利。雖然歷史久遠，但這也說明了兩支球隊深厚的足球底蘊。
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
▪️門將：巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）
▪️後衛：海特勒伊達（Lutsharel Geertruida）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）
▪️中場：赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）
▪️前鋒：布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、
馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/30 荷蘭VS摩洛哥基本資訊
📍荷蘭VS摩洛哥圭戰力分析
📍荷蘭VS摩洛哥戰術分析
📍荷蘭VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍荷蘭VS摩洛哥近期狀態
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
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📍比賽對戰：荷蘭VS摩洛哥（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年6月30日 上午9點（台灣時間）
📍比賽地點：BBVA體育場（墨西哥）
📍主裁判：桑帕約（Wilton Sampaio，巴西）
荷蘭：荷蘭目前沒有球員在傷兵名單。總教練科曼預計將沿用在小組賽中成功的球隊進攻陣容，由布羅比頂在最前方作為進攻支點，加克波與馬倫分居兩翼，中場則交由德容（Frenkie de Jong）、赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）與賴恩德斯（Tijjani Reijnders）掌控節奏。
布羅比強悍的身體對抗性為荷蘭提供了過去所欠缺的前場核心，當這組鋒線三叉戟產生化學反應時，堪稱本屆世界盃最具威脅的前場組合之一。後防線上由范戴克（Virgil van Dijk）坐鎮指揮，加上攻守兼備的中場線，荷蘭攻守均衡，絕對有本錢在本屆賽事走得更遠。
摩洛哥：摩洛哥同樣全員健康，未受傷兵困擾。總教練瓦比（Mohamed Ouahbi）將極度仰賴迪亞斯與埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）在塞巴里身後的創造力，而右後衛哈基米強勢的助攻則是常態性的進攻亮點，守門員博諾也依舊最令人安心的防盾。
摩洛哥的進攻充滿威脅且組織紀律極佳，這在2022年已向世人證明過，且塞巴里本屆的狀態極為火熱。唯一的隱憂在於面對防線穩固的強敵時，摩洛哥有時會缺乏無球跑動的深度，是否能持續創造出有品質的攻勢將是考驗，但他們的個人技術與能力無庸置疑。
荷蘭：荷蘭會以自身優異的控球品質進行回擊，德容與賴恩德斯在中場的控制力至關重要，前場的三叉戟將不斷拉開防線挑戰摩洛哥。荷蘭攻守轉換直接且快速，兩隊在中場的逼搶與球權爭奪，將直接決定誰能掌握比賽主導權。
摩洛哥：摩洛哥此役將試圖通過迪亞斯與歐納希（Azzedine Ounahi）在對手防線之間的穿插來掌控比賽，並利用哈基米在邊路的壓上拉開荷蘭的防守寬度，同時讓塞巴里利用跑動拉扯空間。他們十分擅長傳控，但荷蘭極具默契且穩固的防線，將是摩洛哥本屆大賽至今面臨的最大考驗，他們可能需要依賴球星的個人閃光或定位球來破冰。
總結： 摩洛哥在淘汰賽這種高強度拉鋸戰中的嚴密組織與抗壓韌性，或許剛好能克制紙面上近況較佳的荷蘭。這場比賽極可能演變成窒息的泥淖戰並一路拖入延長賽，而摩洛哥豐富的淘汰賽鏖戰經驗，很有可能成為幫助他們晉級的終極武器。
荷蘭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽荷蘭預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|巴特
|Bart Verbruggen
|後衛
|鄧弗里斯
|Denzel Dumfries
|後衛
|范戴克
|Virgil van Dijk
|後衛
|范赫克
|Jan Paul van Hecke
|後衛
|范德芬
|Micky van de Ven
|中場
|德容
|Frenkie de Jong
|中場
|赫拉芬貝赫
|Ryan Gravenberch
|中場
|賴恩德斯
|Tijjani Reijnders
|前鋒
|馬倫
|Donyell Malen
|前鋒
|布羅比
|Brian Brobbey
|前鋒
|加克波
|Cody Gakpo
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|博諾
|Yassine Bounou
|後衛
|哈基米
|Achraf Hakimi
|後衛
|迪奧普
|Issa Diop
|後衛
|里亞德
|Chadi Riad
|後衛
|馬茲拉維
|Noussair Mazraoui
|中場
|布阿迪
|Ayyoub Bouaddi
|中場
|埃爾艾納伊
|Neil El Aynaoui
|中場
|歐納希
|Azzedine Ounahi
|中場
|埃爾哈努斯
|Bilal El Khannouss
|中場
|塞巴里
|Ismael Saibari
|前鋒
|迪亞斯
|Brahim Diaz
荷蘭：荷蘭在小組賽最後一輪以3：1大勝突尼西亞後，以2勝1和的不敗戰績強勢進軍32強淘汰賽。這也是荷蘭在過去7屆世界盃中第6次奪得小組第1。此外，荷蘭保持了隊史10次參加世界盃會內賽全部通過小組賽的100%完美紀錄，且在過去6次參賽中至少有5次成功殺進8強。目前帶著各項賽事11場不敗（8勝3和）的極佳狀態踏入淘汰賽。
摩洛哥：摩洛哥在小組賽末輪遭遇海地時，在開賽第10分鐘先失1球的情況下展開絕地大反擊，最終以4：2逆轉獲勝，寫下了隊史在世界盃上首次落後逆轉勝的紀錄（先前落後戰績為1和11敗）。該廠對摩洛哥而言創下了多項紀錄，他們不僅是隊史首次在世界盃單場攻入4球，更控有高達69%的控球率。不過球隊最終僅因淨勝球劣勢落後巴西、屈居C組第2。
儘管這只是摩洛哥隊史第3次闖進世界盃淘汰賽，但教頭瓦比豪言球隊有奪冠的信念，且自今年1月非洲盃結束後，球隊已寫下8場不敗（5勝3和）的傲人戰績，絕對是任何強權都不想碰上的強勁對手。
歷史對戰紀錄：兩隊在世界盃歷史上僅有過一次交手，那是在1994年的世界盃小組賽，當時荷蘭憑藉著傳奇球星柏金（Dennis Bergkamp）與洛伊（Bryan Roy）的進球，以2：1帶走勝利。雖然歷史久遠，但這也說明了兩支球隊深厚的足球底蘊。
📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
▪️門將：巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）
▪️後衛：海特勒伊達（Lutsharel Geertruida）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）
▪️中場：赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）
▪️前鋒：布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、
馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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