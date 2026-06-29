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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，6月30日凌晨9點由荷蘭交手摩洛哥。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/30 荷蘭VS摩洛哥基本資訊

📍荷蘭VS摩洛哥戰力分析

▲2026世界盃32強開踢，C組第2的摩洛哥交手F組第1荷蘭，雙方勢均力敵，可能會踢到延長賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍荷蘭VS摩洛哥戰術分析

▲2026年世界盃，荷蘭前鋒加克波（Cody Gakpo）是陣中重要的進攻箭頭，與馬倫（Donyell Malen）、布羅比（Brian Brobbey）建立進攻核心。（圖／路透／達志影像）

📍荷蘭VS摩洛哥傷兵名單與預測先發

⚽荷蘭預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 巴特 Bart Verbruggen 後衛 鄧弗里斯 Denzel Dumfries 後衛 范戴克 Virgil van Dijk 後衛 范赫克 Jan Paul van Hecke 後衛 范德芬 Micky van de Ven 中場 德容 Frenkie de Jong 中場 赫拉芬貝赫 Ryan Gravenberch 中場 賴恩德斯 Tijjani Reijnders 前鋒 馬倫 Donyell Malen 前鋒 布羅比 Brian Brobbey 前鋒 加克波 Cody Gakpo

⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 博諾 Yassine Bounou 後衛 哈基米 Achraf Hakimi 後衛 迪奧普 Issa Diop 後衛 里亞德 Chadi Riad 後衛 馬茲拉維 Noussair Mazraoui 中場 布阿迪 Ayyoub Bouaddi 中場 埃爾艾納伊 Neil El Aynaoui 中場 歐納希 Azzedine Ounahi 中場 埃爾哈努斯 Bilal El Khannouss 中場 塞巴里 Ismael Saibari 前鋒 迪亞斯 Brahim Diaz

📍荷蘭VS摩洛哥近期狀態

📍2026世界盃荷蘭國家隊球員名單

📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月30日32強淘汰賽，由F組第1的荷蘭交手C組第2的摩洛哥，這是一場勢均力敵的頂尖對決。荷蘭自從總教練科曼（Ronald Koeman）委以布羅比（Brian Brobbey）先發中鋒的重任後，搭配兩翼的加克波（Cody Gakpo）與馬倫（Donyell Malen），徹底重新找回了進攻端的銳利度；摩洛哥陣中則坐擁哈基米（Achraf Hakimi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、狀態絕佳的塞巴里（Ismael Saibari），以及令人安心的門神博諾（Yassine Bounou）。雖然荷蘭的鋒線威脅稍占上風，但摩洛哥嚴密的組織與反擊實力同樣具備贏球本錢，若兩隊一路踢到延長賽，不會感到意外。荷蘭VS摩洛哥（世界盃32強淘汰賽）2026年6月30日 上午9點（台灣時間）BBVA體育場（墨西哥）桑帕約（Wilton Sampaio，巴西）荷蘭目前沒有球員在傷兵名單。總教練科曼預計將沿用在小組賽中成功的球隊進攻陣容，由布羅比頂在最前方作為進攻支點，加克波與馬倫分居兩翼，中場則交由德容（Frenkie de Jong）、赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）與賴恩德斯（Tijjani Reijnders）掌控節奏。布羅比強悍的身體對抗性為荷蘭提供了過去所欠缺的前場核心，當這組鋒線三叉戟產生化學反應時，堪稱本屆世界盃最具威脅的前場組合之一。後防線上由范戴克（Virgil van Dijk）坐鎮指揮，加上攻守兼備的中場線，荷蘭攻守均衡，絕對有本錢在本屆賽事走得更遠。摩洛哥同樣全員健康，未受傷兵困擾。總教練瓦比（Mohamed Ouahbi）將極度仰賴迪亞斯與埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）在塞巴里身後的創造力，而右後衛哈基米強勢的助攻則是常態性的進攻亮點，守門員博諾也依舊最令人安心的防盾。摩洛哥的進攻充滿威脅且組織紀律極佳，這在2022年已向世人證明過，且塞巴里本屆的狀態極為火熱。唯一的隱憂在於面對防線穩固的強敵時，摩洛哥有時會缺乏無球跑動的深度，是否能持續創造出有品質的攻勢將是考驗，但他們的個人技術與能力無庸置疑。荷蘭會以自身優異的控球品質進行回擊，德容與賴恩德斯在中場的控制力至關重要，前場的三叉戟將不斷拉開防線挑戰摩洛哥。荷蘭攻守轉換直接且快速，兩隊在中場的逼搶與球權爭奪，將直接決定誰能掌握比賽主導權。摩洛哥此役將試圖通過迪亞斯與歐納希（Azzedine Ounahi）在對手防線之間的穿插來掌控比賽，並利用哈基米在邊路的壓上拉開荷蘭的防守寬度，同時讓塞巴里利用跑動拉扯空間。他們十分擅長傳控，但荷蘭極具默契且穩固的防線，將是摩洛哥本屆大賽至今面臨的最大考驗，他們可能需要依賴球星的個人閃光或定位球來破冰。摩洛哥在淘汰賽這種高強度拉鋸戰中的嚴密組織與抗壓韌性，或許剛好能克制紙面上近況較佳的荷蘭。這場比賽極可能演變成窒息的泥淖戰並一路拖入延長賽，而摩洛哥豐富的淘汰賽鏖戰經驗，很有可能成為幫助他們晉級的終極武器。禁賽：無傷勢疑慮：無禁賽：無傷勢疑慮：無荷蘭在小組賽最後一輪以3：1大勝突尼西亞後，以2勝1和的不敗戰績強勢進軍32強淘汰賽。這也是荷蘭在過去7屆世界盃中第6次奪得小組第1。此外，荷蘭保持了隊史10次參加世界盃會內賽全部通過小組賽的100%完美紀錄，且在過去6次參賽中至少有5次成功殺進8強。目前帶著各項賽事11場不敗（8勝3和）的極佳狀態踏入淘汰賽。摩洛哥在小組賽末輪遭遇海地時，在開賽第10分鐘先失1球的情況下展開絕地大反擊，最終以4：2逆轉獲勝，寫下了隊史在世界盃上首次落後逆轉勝的紀錄（先前落後戰績為1和11敗）。該廠對摩洛哥而言創下了多項紀錄，他們不僅是隊史首次在世界盃單場攻入4球，更控有高達69%的控球率。不過球隊最終僅因淨勝球劣勢落後巴西、屈居C組第2。儘管這只是摩洛哥隊史第3次闖進世界盃淘汰賽，但教頭瓦比豪言球隊有奪冠的信念，且自今年1月非洲盃結束後，球隊已寫下8場不敗（5勝3和）的傲人戰績，絕對是任何強權都不想碰上的強勁對手。兩隊在世界盃歷史上僅有過一次交手，那是在1994年的世界盃小組賽，當時荷蘭憑藉著傳奇球星柏金（Dennis Bergkamp）與洛伊（Bryan Roy）的進球，以2：1帶走勝利。雖然歷史久遠，但這也說明了兩支球隊深厚的足球底蘊。巴特（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）海特勒伊達（Lutsharel Geertruida）、范德芬（Micky van de Ven）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Ake）、哈托（Jorrel Hato）、鄧弗里斯（Denzel Dumfries）、范赫克（Jan Paul van Hecke）赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、德容（Frenkie de Jong）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、德容恩（Marten de Roon）、廷伯（Quinten Timber）、提爾（Guus Til）、維弗爾（Mats Wieffer）布羅比（Brian Brobbey）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、朗（Noa Lang）、馬倫（Donyell Malen）、薩默維爾（Crysencio Summerville）、韋霍斯特（Wout Weghorst）博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）