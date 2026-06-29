鋒面逐漸北移，全台各地天氣逐漸好轉，根據氣象專家吳德榮表示，今、明（29日、30日）氣溫逐漸回升，南部高溫可達36度，氣溫將一天比一天高，周三起（7月1日）全台最高溫可達37度，但各地須留意午後對流發展降雨。此外，根據各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展，誰會先被命名為今年第9號颱風「巴威」還待確認。
今高溫飆36度！午後對流旺盛有雨：周三起開始夏季模式
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周二（30日）鋒面北移，氣溫逐日升，各地晴時多雲，白天熱，午後仍有對流發展，需注意。北部及中部高溫約35度，南部可達36度，東部也有35度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三（7月1日）至下周二（7月7日）各地晴時多雲，午後有對流在山區發展，偶有影響少部分鄰近平地的機率；白天偏熱，全台最高氣溫雖比上一波略低1、2度，仍可升至37度以上，需注意防曬、防中暑。
新颱風可能生成！吳德榮示警：不只一個熱帶擾動發展
吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展的跡象，哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」？那可不一定！若進一步論及兩擾動對台有何威脅？還真是言之過早！因不確定性過大，尚待持續觀察。
同時，氣象專家賈新興預估，菲律賓東方外海熱帶性低氣壓將在週三、四進入南海，有機會發展為今年第9號颱風「巴威」，目前看起來會朝南海方向移動，但在7月1日至3日，颱風外圍環流水氣恐會對南台東、鵝鑾鼻造成影響，不過仍有一段距離，未來有待持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天、周二（30日）鋒面北移，氣溫逐日升，各地晴時多雲，白天熱，午後仍有對流發展，需注意。北部及中部高溫約35度，南部可達36度，東部也有35度。
新颱風可能生成！吳德榮示警：不只一個熱帶擾動發展
吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展的跡象，哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」？那可不一定！若進一步論及兩擾動對台有何威脅？還真是言之過早！因不確定性過大，尚待持續觀察。
同時，氣象專家賈新興預估，菲律賓東方外海熱帶性低氣壓將在週三、四進入南海，有機會發展為今年第9號颱風「巴威」，目前看起來會朝南海方向移動，但在7月1日至3日，颱風外圍環流水氣恐會對南台東、鵝鑾鼻造成影響，不過仍有一段距離，未來有待持續觀察。