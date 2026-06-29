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今高溫飆36度！午後對流旺盛有雨：周三起開始夏季模式

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢，明（29）日水氣依然偏多，環境吹偏南風至東南風。迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

新颱風可能生成！吳德榮示警：不只一個熱帶擾動發展

關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展的跡象，哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」？那可不一定！