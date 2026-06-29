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2026年世界盃淘汰賽首輪，身為地主之一的加拿大隊在洛杉磯迎戰南非隊，最終靠著中場大將尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）在補時第92分鐘的絕殺遠射，以1：0驚險擊敗對手，隊史首次闖入世界盃16強。這場歷史性的勝利過程中充滿波折，比賽中還疑似出現嚴重漏判12碼罰球的裁判判決，加拿大主帥馬希（Jesse Marsch）一度想上前理論，但被隊員阻止，所幸最終這次判罰沒有影響最終結果。上半場比賽，加拿大隊小將拉里亞（Richie Laryea）持球突入禁區準備傳中時，遭南非後衛穆道（Khuliso Mudau）凶狠上搶並絆倒。從轉播畫面來看，犯規肉眼清晰可見，加拿大球員與全場球迷隨即爆發憤怒抗議，認為這是百分之百的點球機會。然而，主裁判若昂·皮涅羅（Joao Pinheiro）卻無動於衷，甚至示意比賽繼續，隨後VAR介入複核後，仍維持原判，扼殺了加拿大的黃金得分機會。中場休息時，在加拿大隊一分鐘前被裁判拒絕判罰點球後，加拿大主帥·馬希 (Jesse Marsch) 向和裁判立論，但被莫伊塞·邦比托（Moïse Bombito）攔住，避免他可能被懲處。知名裁判專家格雷厄姆·史考特（Graham Scott）對此判決表示強烈不滿，直言該球完全符合12碼罰球球條件：「防守球員明顯先接觸到進攻者。」他說：「裁判唯一的辯解就是進攻方先發起了接觸。但更有力的證據是，防守方先用膝蓋接觸了對方，這才導致了之後的一切。所以，場上應該判罰點球。」史考特表示，VAR本來可以避免這種情況發生，但本屆VAR選擇介入的情況非常「雙標」，此前巴西對陣蘇格蘭時，類似肢體接觸曾被判罰取消進球，如今尺度卻截然不同。目睹愛將遭惡意犯規卻未獲點球，加拿大隊總教練馬希情緒徹底失控。半場結束時，馬希直奔裁判組理論，滿臉不敢置信，情緒隨時可能爆發。隊友邦比托（Moise Bombito）見狀緊急上前阻攔，不僅是擔心馬希因過激言行遭驅逐出場甚至被禁賽，更是為了穩定軍心。馬希賽後回憶當時情景，仍難掩憤怒之情。整場比賽南非隊採取極度保守的「拖延戰術」，一心只想把比賽拖入延長賽和後續的PK。這種毫无進取心的防守策略讓比賽後段有些沉悶，部分球迷認為南非把比賽當成自家後花園倒腳。當第92分鐘尤斯塔基奧一腳勢大力沉的遠射撕破球門時，數據顯示，加拿大隊在控球率僅41.7%的情況下完成絕殺，創下自2006年以來，淘汰賽階段地主國贏球的最低控球率紀錄。挺進16強的加拿大隊，預計於7月4日於休士頓進行下一場關鍵對決，對手將是荷蘭與摩洛哥之間的勝者。加拿大球迷如今不僅為這份歷史性的勝利歡呼，更對馬希與其子弟兵展現的韌性引以為傲，並期待在下一輪戰場上，這支「不屈的加拿大」能繼續締造奇蹟。