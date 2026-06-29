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2026年世界盃32強淘汰賽今（29）日開打，其中F組第二晉級的日本男足，將於明日迎戰強敵巴西。在這場生死戰的前夕，巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上暗示不會讓剛回歸的超級巨星內馬爾（Neymar）先發，但他也透露，他已經具備出賽超過15分鐘的體能，隨時準備在下半場扮演終結比賽的致命武器。內馬爾在本屆世界盃的命運多舛，開賽前便因嚴重的小腿肌腱傷勢，無奈缺席了小組賽前兩場對陣摩洛哥與突尼西亞的比賽。失去了核心進攻發動機，巴西隊在首戰甚至一度被摩洛哥1：1逼平，出線形勢一度告急。所幸在小組賽第三輪對陣蘇格蘭的關鍵戰中，內馬爾終於在第75分鐘重返球場，完成了他睽違一個多月來的世界盃首秀。當他踏入草皮的那一刻，現場巴西球迷爆發出震耳欲聾的歡呼聲，內馬爾本人更在賽後流下激動的淚水。那場比賽巴西最終以3：0完封對手，以2勝1平、C組第一之姿挺進32強。32強即將交手日本隊，對巴西隊竟有一大利多。歷史數據顯示，日本男足堪稱內馬爾生涯最喜歡的「祭品」，他過去曾5度代表巴西國家隊對陣日本，竟然瘋狂轟進9顆進球。不過，面對輸球就得打包回家的殘酷淘汰賽，義大利籍名帥安切洛蒂顯得比較謹慎。在今日的賽前記者會上，安切洛蒂直言：「內馬爾的恢復狀況非常好，他目前的體能絕對可以踢超過15分鐘。但很遺憾他先前沒能參與完整的團隊訓練，是否先發？最終仍要取決於明晚賽勢的具體走向與臨場局面。淘汰賽階段只要犯一個錯就是打包回家，我不會讓情緒影響排兵布陣。」根據巴西醫療團隊提交給教練團的評估報告，內馬爾目前的狀態仍不足以應付整整90分鐘的高強度淘汰賽。除了內馬爾的動向，巴西隊也面臨了前鋒拉菲尼亞（Raphinha）因大腿後側肌腱拉傷缺陣的隱憂。對此，安切洛蒂將祭出招牌的「4-3-3」強攻陣容，預計由本屆已轟進4球的當紅炸子雞維尼修斯（Vinícius Júnior）鎮守左翼，小將雷安（Rayan）頂替右翼，庫尼亞（Matheus Cunha）擔綱單箭頭。中場方面，卡塞米羅（Casemiro）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）與帕奎塔（Lucas Paquetá）將組成鋼鐵三中場，全力絞殺日本隊引以為傲的高強度中場逼搶戰術。這場對決是兩隊自2006年德國世界盃（當時巴西4：1大勝）後，睽違20年再度於世界盃正賽交手，日本隊能否延續去年10月友誼賽3：2逆轉擊敗巴西的奇蹟，全亞洲球迷都拭目以待。這場「日巴大戰」的勝者，將在16強賽迎戰象牙海岸與挪威之間的勝者，戰火一觸即發。