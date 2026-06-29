我是廣告 請繼續往下閱讀

西半部今午後留意大雷雨！雙北、內陸山區機率高

不過午後雷陣雨機率仍高，尤其又以「雙北、各地內陸近山區」午後大雷雨機率高

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢，今（29）日水氣依然偏多，環境吹偏南風至東南風。迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

周三起轉典型夏季天氣！週六最熱高溫破38度：午後雷雨天天有

白天高溫炎熱，且一天比一天熱，尤其週六（7月3日）最熱，西半部及宜蘭地區最高溫上探攝氏38度或以上。

▲在太平洋高壓影響下，週三開始各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。（圖／中央氣象署提供）

受到鋒面遠離、太平洋高壓逐漸增強影響，今（29）日全台高溫不斷，但根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日處於太平洋高氣壓增強階段，等到明天（30日）太平洋高氣壓逐漸籠罩，全台天氣將會更穩定，午後雷陣雨範圍也會縮小不少。中央氣象署亦表示，今日台灣附近水氣仍稍多，環境為偏南風，迎風面台東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區中午前為多雲到晴，午後西半部地區及宜、花山區有局部短暫雷陣雨，尤其在西半部地區有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，本周天氣主要前後分別受偏南風、太平洋高壓西伸及太平洋高壓等影響，環境大氣穩定，林得恩表示，午後西半部局部地區及山區，將有間歇性短暫雷陣雨發生機會，是標準的夏天天氣型態。