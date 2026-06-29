受到鋒面遠離、太平洋高壓逐漸增強影響，今（29）日全台高溫不斷，但根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日台灣周邊水氣仍多，午後雷陣雨仍有可能發生，尤其以「雙北、各地內陸近山區」午後大雷雨機率高，但明（30）日起天氣會更加穩定，午後雷雨範圍也會縮小。同時，根據氣象專家林得恩分析，周三（7月1日）將轉為「夏季天氣型態」，一天比一天熱，尤其週六西半部高溫將破38度。
西半部今午後留意大雷雨！雙北、內陸山區機率高
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日處於太平洋高氣壓增強階段，但台灣周邊水氣仍多，偏南風環境，各地上午多雲到晴且高溫炎熱。不過午後雷陣雨機率仍高，尤其又以「雙北、各地內陸近山區」午後大雷雨機率高，提醒民眾從事戶外活動或工作留意天氣變化。等到明天（30日）太平洋高氣壓逐漸籠罩，全台天氣將會更穩定，午後雷陣雨範圍也會縮小不少。
中央氣象署亦表示，今日台灣附近水氣仍稍多，環境為偏南風，迎風面台東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區中午前為多雲到晴，午後西半部地區及宜、花山區有局部短暫雷陣雨，尤其在西半部地區有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。
周三起轉典型夏季天氣！週六最熱高溫破38度：午後雷雨天天有
另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，本周天氣主要前後分別受偏南風、太平洋高壓西伸及太平洋高壓等影響，環境大氣穩定，白天高溫炎熱，且一天比一天熱，尤其週六（7月3日）最熱，西半部及宜蘭地區最高溫上探攝氏38度或以上。
林得恩表示，午後西半部局部地區及山區，將有間歇性短暫雷陣雨發生機會，是標準的夏天天氣型態。林得恩提醒，本週午後雷陣雨天天都有，只不過下雨範圍大小、時間長短以及強度稍有不同。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日處於太平洋高氣壓增強階段，但台灣周邊水氣仍多，偏南風環境，各地上午多雲到晴且高溫炎熱。不過午後雷陣雨機率仍高，尤其又以「雙北、各地內陸近山區」午後大雷雨機率高，提醒民眾從事戶外活動或工作留意天氣變化。等到明天（30日）太平洋高氣壓逐漸籠罩，全台天氣將會更穩定，午後雷陣雨範圍也會縮小不少。
周三起轉典型夏季天氣！週六最熱高溫破38度：午後雷雨天天有
另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，本周天氣主要前後分別受偏南風、太平洋高壓西伸及太平洋高壓等影響，環境大氣穩定，白天高溫炎熱，且一天比一天熱，尤其週六（7月3日）最熱，西半部及宜蘭地區最高溫上探攝氏38度或以上。
林得恩表示，午後西半部局部地區及山區，將有間歇性短暫雷陣雨發生機會，是標準的夏天天氣型態。林得恩提醒，本週午後雷陣雨天天都有，只不過下雨範圍大小、時間長短以及強度稍有不同。