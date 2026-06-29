韓國取消了所有官方活動，包括：接機和媒體會

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總教練洪明甫預計僅與趙賢祐、金玟哉、黃仁範、黃喜燦、白昇浩、金紋煥、李剛仁、薛英佑等8名球員共同搭機返回仁川國際機場

孫興慜等其他海外效力的球員，則依各自行程選擇從墨西哥直接轉機回母隊

▲孫興慜等其他海外效力的球員，則依各自行程選擇從墨西哥直接轉機回母隊。（圖／美聯社／達志影像）

總教練洪明甫在會中正式宣布為本次世界盃的慘敗負起全責並辭去總教練職務

▲總教練洪明甫在會中正式宣布為本次世界盃的慘敗負起全責並辭去總教練職務。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃韓國國家足球隊以史上最差的第34名成績慘遭淘汰，其返國路徑更是充滿了淒涼與狼狽。繼烏拉圭足協因震怒取消全隊包機、要求球員自費訂票返國後，韓國國家隊的遭遇同樣淒涼。根據韓國媒體報導，，全隊更是因航班調度問題被迫「各自返國」，為球隊本屆賽事寫下寂寥的結尾。根據韓媒《財經新聞》報導，過去韓國國家隊在世界盃結束後，即便成績不佳，機場往往仍有大批球迷與媒體守候。然而，此次韓國隊在32強賽前便遭淘汰，大韓足球協會（KFA）考量到國內輿論的怒火以及可能發生的衝突，罕見地宣布取消機場所有官方接機與媒體見面活動，這是有史以來韓國隊在世界盃後首次「沒有舉辦任何儀式」歡迎代表隊返國。韓國隊本部的返國狀況如同「散兵游勇」各自散去。；而隊長，甚至有人需自行安排機票。昔日團結一致的「太極虎」，如今在世界盃失利後顯得四分五裂。韓國足協主席鄭夢奎和急需返回俱樂部的曹圭成也立即離開各自的住處前往機場。這支球隊在北美洲和中美洲的旅程就這樣草草收場。在離開墨西哥前的最後一刻，韓國隊在下榻飯店舉行了極為簡陋的解散儀式。，這位曾於12年前經歷過同樣失敗的教練，在二度回歸國家隊後，終究沒能挽救韓國足球的頹勢。當隊伍離開位於瓜達拉哈拉的基地時，現場只有極少數的墨西哥熱情球迷身穿韓國球衣送行。這些外國球迷甚至手持「抬起頭來」、「我們支持你」的韓文看板，反差對比著國內冷漠與憤怒的輿論，場景顯得格外諷刺與苦澀。韓媒《財經新聞》評論道：「這不僅是體育史上的失敗，更是韓國足球系統性崩壞的具體呈現。」在擁有孫興慜、李剛仁等「黃金世代」球員的情況下，韓國隊卻在48隊擴軍的賽制中僅取得第34名，甚至落後於許多以往被視為足球沙漠的國家，這份成績單讓韓國國民無法接受。隨著最後一批球員在7月1日前陸續返國，韓國足球將進入一段漫長且痛苦的「毀滅性重建」期。沒有歡迎儀式，沒有歡呼聲，這場由洪明甫與韓國足協共同導演的「世界盃慘案」，註定成為韓國足球史上最不堪回首的陰影，而這些昔日的國家英雄，也正帶著遺憾與指責，悄然走下世界盃的舞台。