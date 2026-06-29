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太陽隊獲得： Miles Bridges、2029年首輪選秀權、2027年次輪選秀權。

黃蜂隊獲得： Grayson Allen、Royce O'Neale、2033年無保護首輪選秀權。

繼日前將明星控衛鮑爾（LaMelo Ball）送往灰狼隊後，夏洛特黃蜂隊在休賽季的動作還在持續。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，黃蜂隊與鳳凰城太陽隊已達成一筆多人的重磅交易，黃蜂送出前鋒布里吉斯（Miles Bridges），正式宣告陣中兩大核心在今夏全數清空，正式邁入圍繞年輕核心重建的新時代。這筆在自由市場開啟前夕敲定的交易，具體內容如下：對於近年在季後賽邊緣掙扎、急需重返奪冠行列的鳳凰城太陽而言，這是一次標準的「贏在當下」操作。儘管太陽陣中在鋒線位置上已經有杜恩（Ryan Dunn）、布魯克斯（Dillon Brooks）等好手，甚至剛選進新秀皮特（Koa Peat），導致位置非常擁擠，但布里吉斯的加入無疑為新任主帥奧特（Jordan Ott）注入頂級的運動天賦。現年28歲的布里吉斯，近年在夏洛特磨練出更全面的面框單打與衝擊籃框能力。此外，太陽隊透過這群球員的薪資結構轉換，一口氣省下了高達2000萬美元（約新台幣6.37億元）的豪華稅支出，並在自由市場開啟前騰出了一個寶貴的球員名額。然而，太陽的代價極為高昂。他們不僅送走了上季外線命中率高達41%的頂級砲火，還送出了一枚完全沒有保護機制的2033年首輪籤，若未來太陽面臨重建，這枚選秀權恐成隱憂。因此美媒《CluthPoints》給予太陽 「B+」 的交易評分。反觀夏洛特黃蜂，美媒《CluthPoints》給予了 「A」 的好評。黃蜂隊在2025-26賽季殺入附加賽，可惜遭到魔術隊淘汰，年輕核心如米勒（Brandon Miller）與剛獲選的最佳新秀克紐佩爾（Kon Knueppel）已經強勢接班，合約即將到期的布里吉斯在進攻端的重要性早已不如以往。黃蜂球團深知這群年輕天才需要「贏球文化」與老將的帶領。新加入的歐尼爾是全聯盟最受歡迎的3D側翼老將，合約CP值極高；而頂級射手艾倫的加入，更將與陣中的克紐佩爾（Kon Knueppel）組成強大的「杜克射手連線」。艾倫過去擁有豐富的冠軍隊經驗，他的外線冷箭與防守強悍度，將與米勒、克紐佩爾組成讓全聯盟害怕的狙擊手陣容。更讓黃蜂管理階層賺到的是那枚來自太陽隊2033年「毫無保護」的首輪選秀權。考慮到太陽目前核心球員的年齡，到了2033年，這枚選秀權極有可能演變成一枚超級樂透，讓黃蜂有機會在未來直接打包帶走當年的世代級超新星。黃蜂隊連續送走波爾與布里吉斯，正式確立了以米勒、克紐佩爾、里德為核心的新時代。在即將於台灣時間7月1日開啟的自由市場中，兩隊預計都還會有後續的補強動作。