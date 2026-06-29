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2026世界盃淘汰賽首輪，加拿大隊在洛杉磯迎戰南非隊，最終靠著尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）在補時階段的絕殺遠射，以1：0險勝對手，成為本屆賽事首支挺進16強的隊伍，更寫下該國足球史上的全新里程碑。然而，這場勝利看在韓國媒體眼中卻倍感苦澀，因為帶領加拿大締造傳奇的主帥馬希（Jesse Marsch），曾是韓國隊選帥名單中的有力候選人。現年52歲的馬希在歐洲足壇執教經歷豐富，曾先後執掌薩爾斯堡紅牛、萊比錫 RB 及英超利茲聯等名門球隊。他在執教薩爾斯堡紅牛期間，更曾指導過目前韓國國家隊主力黃喜燦。馬希深厚的戰術素養與激勵球員的能力，在本屆世界盃期間發揮得淋漓盡致，將加拿大這支昔日被視為賽事邊緣的隊伍，徹底改造成充滿韌性的勁旅。韓國媒體《先驅報》在報導中指出，早在 2024 年韓國足協（KFA）尋找國家隊主帥時，馬希便是當時的熱門人選之一。據傳，雙方當時曾進入實質性談判，但最終因「居住條件」等細節爭議而告吹。隨後，馬希轉而接手加拿大國家隊，而韓國足協則選擇了後來引發巨大爭議的洪明甫。如今，兩位教頭在世界盃上的成績呈現天壤之別。馬希帶領加拿大昂首邁向16強，反觀洪明甫率領的韓國隊，在經歷小組賽戰術混亂、最終排名僅列全賽事第34名的慘敗後，不僅無緣32強淘汰賽，洪明甫本人更已在賽後宣布請辭。《先驅報》形容，韓國隊在小組賽階段先是在首戰擊敗捷克取得開門紅，隨後卻在對陣墨西哥與南非時表現軟弱，最終只能無奈打包回國。對比馬希帶領加拿大隊那種「為了勝利直到最後一秒」的拚戰精神，韓國媒體感嘆，韓國足球目前不僅缺乏戰術體系，更在選帥決策上犯下了足以影響未來數年的嚴重失誤。