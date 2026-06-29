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近期多名中國網紅在海外拍攝一系列惡搞影片，引發海內外撻伐，內容是他們假裝成日本遊客，拿祭祀用的冥幣冒充日圓，誘騙當地民眾去買東西或換錢，還將整個過程拍下，上傳至抖音等平台，離譜行徑連自家人都看不下去，怒批中國人的臉都被他們丟光了。綜合中港媒體報導，中國抖音網紅「G哥」跟另1名中國男子，本月在埃及假扮日本人，將印有「天地銀行」的冥幣謊稱為日圓，交給當地兒童，鼓勵他們拿去購買零食。不久前，中國網紅「梁滿」也在印尼街頭用同樣手法惡作劇，將冥幣偽裝成日圓，哄騙當地男子去超商換錢，自己則躲在門外偷拍整個過程，還多次笑出聲音。相關影片在中國網路平台廣傳，不少人都批評這些拍片網紅，為了博取流量，不惜突破道德底線，利用文化、語言差異惡意欺騙，不僅缺乏基本尊重、還一次得罪3個國家，呼籲印尼、埃及執法部門依法處理。