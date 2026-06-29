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洛杉磯道奇隊今（29）日繼續作客聖地牙哥教士隊主場。備受矚目的「日本內戰」在第6局上演，教士隊當家左投松井裕樹在得點圈有人時正面對決大谷翔平，最終松井靠著招牌的滑球與犀利指叉球，成功讓大谷「揮空三振」解危。擔任《NHK BS》轉播球評的傳奇名將田口壯也忍不住大讚：「真的是一場完美的投球。」此役大谷翔平依舊擔綱道奇隊「第1棒、指定打擊」。面對教士隊實力派先發投手金恩（Michael King），大谷在第一局首打席雖被外角下墜變速球騙到，揮空遭到三振；但隨即在第三局展開反擊。三局上半1人出局、二壘有人的得點圈進攻機會，大谷翔平精準鎖定一顆外角伸卡球，順勢將球推向左外野，這記適時的左外野安打成功幫助道奇隊打破僵局，率先進帳1分先馳得點。五局上半，在1人出局一壘有人時，大谷翔平再度展現選球眼，耐心選到四壞球保送，不僅成功擴大得點圈攻勢，也間接帶動了道奇隊在該半局一舉灌進3分，成為球隊建立4：1領先優勢的隱形功臣。比賽的最高潮發生在六局下半。教士隊後援左投松井裕樹自第五局1人出局一、三壘有人的大危機時臨危受命登場，他不僅頂住壓力力保不失分，第六局還繼續留在場上投球。六局上半2出局二壘有人時，輪到大谷翔平登場，這場「日本內戰」瞬間讓全場沸騰。過去在大聯盟的對戰紀錄中，大谷翔平對戰松井裕樹擁有11打數4安打的對戰優勢。然而這一次，松井裕樹完全掌握了主導權。他先是祭出招牌的滑球與Sweeper，兩顆往打者外角走的變化球瞬間取得2好1壞的絕對領先。在第4球，松井裕樹突襲投出一顆時速83英哩（約133.5公里）、精準塞向內角急墜的指叉球。由於前兩球是外角造成視覺干擾，大谷翔平被這顆近身球逼得身體提早反應、猛力揮棒，最終只能眼睜睜揮空，遭到松井裕樹三振淘汰。精采替自己解圍後，松井裕樹也興奮地快步跑回休息區。看到這精彩的一幕，《NHK BS》轉播球評田口壯大讚：「這是一次非常出色的投球。最後那一顆指叉球因為直攻大谷近身的位置，在視覺上會顯得更快，大谷也因此過早做出反應，完全被掌握了。」同時，田口壯也特別為松井裕樹在5局下半、球隊被超前時，1人出局一三壘有人的地獄失分危機下，臨危受命登板拆彈，甚至還跨局續投的強悍表現叫好。田口壯直言：「這種跨局救火、在危機中拆彈的任務，一般投手真的很難做到，他真的非常強韌。日本或美國的媒體應該再多給松井裕樹一點更高的評價才對。」