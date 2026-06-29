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洛杉磯道奇隊今（29）日作客聖地牙哥教士隊主場，靠著當家球星大谷翔平在3局上的關鍵先制適時安打，加上先發投手希恩（Emmett Sheehan）主投5局失1分的優質內容，最終以4：2力克宿敵教士隊，成功收下連勝，並在系列賽中取得優勢。道奇隊目前在國聯西區戰績獨走，領先第二名的教士隊已達10場勝差。此役大谷翔平擔綱「第一棒、指定打擊」，全場4打數敲出1安打、選到1次保送，並貢獻1分打點。在3局上1出局二壘有人的情況下，大谷冷靜選球後，將對手先發投手金恩（Michael King）的一記外角沉球精準推向左外野，形成先制適時安打，連續4場比賽擊出安打，也為球隊打開得分大門。5局上，大谷翔平再度展現選球耐心，於1出局後選到保送上壘，帶動球隊隨後的一波攻勢。該局道奇隊透過連續四死球與隊友貝茲（Mookie Betts）的2分打點安打，一口氣攻下3分大局，成功拉開比分差距，成為比賽勝負分水嶺。道奇隊先發投手希恩此役展現水準，主投5局僅失1分，拿下睽違一個半月以來的勝投。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨後祭出精準的「車輪戰」，在7、8局關鍵時刻派遣史考特（Tayler Scott）登板救火，成功化解教士隊的反撲，讓場邊觀戰的大谷翔平與山本由伸振奮不已，激動揮拳慶祝。教士隊方面，日籍投手松井裕樹在5局下臨危受命登板，面對滿壘危機展現極高抗壓性，連續讓曼西（Max Muncy）與艾德曼（Tommy Edman）出局，成功化解危機。6局上，松井裕樹更讓大谷翔平揮棒落空遭三振，整場主投1.2局無失分，展現出穩定壓制力，防禦率下降至1.53，可惜最終打線未能支援，教士隊仍難逃敗仗。本場勝利後，道奇隊成功延續連勝氣勢，將與同分區競爭對手教士隊的差距擴大至10場。隨隊記者指出，隨著大谷翔平狀態火熱，加上羅伯茲教練果斷的調度，道奇隊在邁向季後賽的路上顯得氣勢如虹。大谷翔平目前本季打擊率來到2成95，整體攻擊指數（OPS）保持在0.950的高水準。