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藍營若丟長期執政的新北 鄭麗文恐面對龐大下台壓力

如馬英九2014年因輸掉台北而辭任黨主席

黃揚明斷言：鄭麗文1席直轄市都不能掉

年底地方大選升溫，新北、高雄2直轄市成焦點戰區，前者由綠營蘇巧慧、藍營李四川對決，後者則由藍營柯志恩出戰綠營賴瑞隆。針對選情，前民眾黨主席柯文哲直言，這對藍綠黨主席會是一場期中考。而對此，資深媒體人黃揚明認為，若年底出現「藍營輸新北、綠營輸高雄」，表面上藍綠各失一城，但對民進黨主席賴清德未必是重傷，因為新北人口更多，甚至有可能是「賺到」。相較之下，國民黨若丟掉長期執政的新北，即使拿下高雄，黨主席鄭麗文仍很可能面臨黨內檢討，甚至恐丟黨魁位置，並牽連新北市長侯友宜。黃揚明26日上《POP大國民》分析，若年底選舉出現「藍營輸新北、綠營輸高雄」的情況，實際上對總統兼民進黨主席賴清德而言實際上可能是賺到，因為新北市人口約400萬，高雄則是200多萬，尤其新北還具有「光復故鄉」萬里的意義，賴清德不一定會因此從黨主席的位置下台。相較之下，黃揚明認為，鄭麗文如果輸掉新北，即使國民黨拿下高雄，仍然很可能被黨內檢討。高雄雖然象徵意義重大，代表國民黨打進南台灣，但問題是高雄勝選是否能算在鄭麗文的功勞？黨內未必會這樣認定。國民黨若丟掉新北，黨內不可能不檢討鄭麗文，甚至連侯友宜都可能一起被檢討，屆時勢必會出現抓戰犯的情況。他強調，新北市是任何政黨都輸不起的地方。黃揚明進一步指出，新北自2005年周錫瑋執政以來，接著2010年五都升格後，一直都是國民黨執政，過去從未出現國民黨輸掉新北要被檢討的前例。因此，如果這次真的首度失守，震撼程度會非常大，類似當年2014年柯文哲拿下台北的政治衝擊，讓時任國民黨主席馬英九很難看。黃揚明表示，台南、高雄對民進黨來說當然都不能輸，其中高雄更是重中之重；但如果民進黨不只守住高雄，還同時拿下新北，那就是大勝。相對地，鄭麗文至少必須守住現有4席直轄市，1席都不能掉，只要掉了其中1席，不管最後拿回多少，他認為黨主席基本上都留不住。黃揚明分析，目前國民黨執政的4席直轄市中，看起來最危險的是新北。如果新北守不住，黨內箭靶一定會對準國民黨主席，這和賴清德的情況完全不同。賴清德至少是靠自己選上總統，但鄭麗文除了選上黨主席之外，並沒有其他明確戰功；如果第一次帶領選舉，就讓國民黨執政20多年的地盤拱手讓給民進黨，黨內檢討壓力一定會集中到她身上。