我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列國防部長卡茨（Israel Katz），當地時間28日發表聯合聲明，聲稱以軍已摧毀黎巴嫩南部、一處真主黨（Hezbollah）使用的地下設施，裡面藏有大量武器。根據《路透社》報導，黎巴嫩和以色列上週剛達成一項由美國斡旋的安全協議，規定以色列將分階段、分地區，從黎巴嫩南部撤軍，並由黎巴嫩軍隊接管「試點區域」，但協議達成沒幾天，以色列就又動手轟炸。以國透過聲明表示，攻擊目標是位於馬吉達勒宗（Majdal Zoun）的200公尺長、深度達25公尺的隧道，裡頭有真主黨藏匿的數百件武器、發射器。以軍聲稱，這些武器、發射器，原本都是計劃用來攻擊以色列國領土及其公民的，已事先讓美國知曉此次行動。在週日發表的聲明中，納坦雅胡政府強調，以軍將繼續駐紮在黎巴嫩南部的安全區內，持續摧毀恐怖主義基礎設施，消除北部社區的威脅，保障以色列公民的安全。