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2026年世界盃淘汰賽正式展開，國際足總（FIFA）近日更新攻擊指數排行榜，以球員在進攻端的整體貢獻進行評分。德國前鋒翁達夫（Deniz Undav）憑藉小組賽3球2助攻的火燙表現，以8.37分高居榜首，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）則分居二、三名。日本隊共有4名球員擠進百大名單，其中前鋒上田綺世排名第40，是隊內最佳。根據FIFA結算至小組賽結束的最新數據，出乎許多人意料，高居進攻榜世界第一的並非傳統高人氣巨星，而是德國隊的29歲前鋒翁達夫（Deniz Undav）。翁達夫在小組賽中大殺四方，瘋狂繳出3進球、2助攻的宰制級數據，以高達8.37的進攻貢獻值傲視群雄。緊隨其後位居第二的，則是剛過39歲生日的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），他以8.34的進攻貢獻值緊咬榜首；法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）則以8.12的數值位列第三。四到七名也全是各國的當家巨星，依序為巴西當紅炸子雞維尼修斯（Vinícius Júnior）、瑞士中場曼贊比（Johan Manzambi）、法國邊路快車丹貝萊（Ousmane Dembélé）以及挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）。在其他球星方面，英格蘭金童貝林漢姆（Jude Bellingham）位居第14名、埃及神王薩拉赫（Mohamed Salah）第26名、西班牙18歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）第27名，而傳奇老將C羅（Cristiano Ronaldo）則排在第80名。日本隊本屆世界盃進攻表現同樣獲得FIFA肯定，共有4名球員擠進攻擊指數百大排行榜。其中，效力荷甲飛燕諾的前鋒上田綺世以6.05分排名第40，是日本隊最高名次球員；中村敬斗排名第52，前田大然位居第78，伊東純也則排在第85名。日本也是亞洲球隊中，在攻擊排行榜上擁有較多球員入榜的代表之一，展現森保一麾下進攻端多點開花的特色。