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2026年世界盃小組賽J、K、L組最終戰於當地時間27日落幕，宣告全數12個小組賽事正式結束。隨著各隊戰績塵埃落定，即時更新的FIFA最新世界排名也出現顯著變動。尋求衛冕的阿根廷隊在以3：1擊敗約旦後，成功擠下原本因小組賽3連勝而暫居榜首的法國隊，以世界第一的姿態強勢挺進淘汰賽。日本目前第17名，為亞洲排名最高的球隊，出局的韓國目前則是第31名，而墨西哥則是來到第9名。本屆賽事的一大亮點是地主國之一的墨西哥隊。在小組賽階段表現亮眼的墨西哥豪取3連勝，這讓他們的FIFA排名從賽前的第14名大幅躍升至第9名，成功擠進世界前10強行列。其他地主國方面，美國隊從第17名上升至第15名；加拿大隊則維持在第30名。亞洲球隊方面，日本隊在小組賽表現出色，先後與強敵荷蘭、瑞典戰平，並以4：0大勝突尼西亞。這份成績單讓日本隊的世界排名從第18名微升至第17名，繼續穩坐「亞洲第一」寶座。其他亞洲國家方面，伊朗隊排名第21名，澳洲隊位居第28名，而本屆賽事表現低迷、確定在小組賽出局的韓國隊則落在第31名。值得一提的是，排名亞洲前段班的伊朗與韓國，皆已確定無緣晉級本屆世界盃的淘汰賽階段。幾支歐洲傳統強權則因小組賽表現不如預期，導致排名出現下滑。葡萄牙隊受爆冷被排名較低的剛果民主共和國逼平所影響，世界排名從賽前的第5名跌至第8名。德國隊因敗給厄瓜多，排名從第10名下滑至第12名，跌出前10大關。而小組賽僅取得1勝2和的比利時隊，也從第9名微降至第10名。