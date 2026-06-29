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直言台南會整合 林俊憲：當然會幫陳亭妃

高雄步步為營 林俊憲：綠內部民調穩定領先

藍綠都在新北佈下重兵 林俊憲：蘇巧慧大有機會

前民眾黨主席柯文哲日前直言，年底地方大選對藍綠黨主席會是一場期中考。其中，新北、高雄2直轄市成焦點戰區。對此，民進黨立委林俊憲認為，2018年高雄曾出現「韓國瑜現象」，台南也只驚險勝選，因此民進黨對台南、高雄都不能掉以輕心，都必須大贏，他也直言民進黨在台南、高雄也的確都具有領先優勢，最終會勝選；因此，這場選戰真正關鍵則是在新北，新北會是藍綠佈下重兵的地方。林俊憲26日上《POP撞新聞》指出，2018年高雄曾發生「韓國瑜現象」，當時台南黃偉哲也只驚險小贏，因此高雄市長陳其邁留任到最後一天非常重要，加上陳其邁政績非常好，高雄市都能感受到他的企圖心，因此台南、高雄民進黨都一定要贏，而且要大贏，他也認為會贏。然而，若輸掉台南、高雄，賴清德身為黨主席會受到嚴厲的質疑。談到台南選情，林俊憲直言，目前台南差距很大、選情很冷，對執政黨相當有利。他認為，雖然他與陳亭妃曾有初選競爭，但整體選戰已帶動支持者動能；相較之下，國民黨在台南、高雄都沒有初選，候選人較缺乏機會全面跑遍選區、整合地方派系與基層組織。而他當然、一定會幫陳亭妃輔選，因為縣市長一旦被對手拿走，可能10到20年都拿不回來。若因為黨內不團結而讓對手翻盤，代價會非常大。因此不只是台南，高雄也是一樣，民進黨必須以大局為重完成整合。至於高雄選情，林俊憲表示，根據民進黨內部掌握的資料，高雄目前仍是穩定領先，而且有2位數差距。不過他也坦言，民進黨在高雄仍會感到警戒，原因就是高雄曾經被韓國瑜翻盤過。高雄選民的風向可能在短時間內改變，因此即使目前民調領先，也必須戰戰兢兢、步步為營。林俊憲最後強調，若單看目前民調數字，民進黨在高雄、台南都有顯著優勢，但真正的焦點還是在新北市，也是藍綠雙方重兵投入的地方，蘇巧慧也非常有機會。