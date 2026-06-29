美國與伊朗上週頻頻在荷姆茲海峽開火，讓往來船隻膽戰心驚，然而，28日又有美媒引述消息人士稱，美伊已同意停止相互攻擊，雙方計劃30日在卡達首都會晤，共商解決荷姆茲海峽爭端。
根據《Axios》報導，美國與伊朗簽署停戰「諒解備忘錄」（MOU）才生效11日，美國就指責伊朗違反停火協議，再次發動襲擊，而新一輪衝突的導火線，在於雙方對諒解備忘錄內容的解讀有所不同，特別是關於荷姆茲海峽的條款。
有美國高級政府透露，週二的會談原定要在瑞士舉行，重點擺在討論伊朗核計劃，但由於區域局勢持續升級，故將地點改到卡達，焦點也轉往荷姆茲海峽。
本月中旬在瑞士，美國副總統范斯（JD Vance）才剛率領美國代表團與伊朗達成共識，宣稱美軍、伊朗革命衛隊之間，將建立起協調荷姆茲通行的「熱線」，但這條「熱線」迄今仍未啟用。
分析認為，美伊之間的反覆拉鋸戰，對本就脆弱的協議更添重壓，也讓原油期貨等能源價格，持續處於不穩定的波動狀態。
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有美國高級政府透露，週二的會談原定要在瑞士舉行，重點擺在討論伊朗核計劃，但由於區域局勢持續升級，故將地點改到卡達，焦點也轉往荷姆茲海峽。
本月中旬在瑞士，美國副總統范斯（JD Vance）才剛率領美國代表團與伊朗達成共識，宣稱美軍、伊朗革命衛隊之間，將建立起協調荷姆茲通行的「熱線」，但這條「熱線」迄今仍未啟用。
分析認為，美伊之間的反覆拉鋸戰，對本就脆弱的協議更添重壓，也讓原油期貨等能源價格，持續處於不穩定的波動狀態。
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