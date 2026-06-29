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2026世界盃已進入激烈的32強淘汰賽階段，世界排名第18的日本隊將於台灣時間30日凌晨2點，在美國休士頓迎戰曾奪下5座世界盃冠軍的傳統強權巴西隊。面對強敵，日本隊總教練森保一在賽前記者會上展現了極大的野心，不僅喊出「目標是爭奪冠軍」的口號，更強調日本隊如今已進化為具備與頂級強隊一搏實力的「黑馬」。面對外媒以「弱勢的一方（Underdog）」形容日本隊，森保一展現了自信與氣度。他表示：「巴西在世界範圍評價很高，日本相對沒那麼高，這很正常。但在本屆世界盃，我們的目標就是爭奪冠軍。或許有人會笑我們，但我們是認真的。日本人總能透過設定明確目標，不斷向其靠近。」森保一強調，儘管過往對陣巴西戰績處於劣勢（1勝2和11敗），但自從去年10月的友誼賽擊敗巴西後，球隊深知「勝負不再是0%」。他坦言：「巴西在任何比賽中都是奪冠熱門，我們則是以『黑馬』之姿來戰鬥。我希望這場比賽能改變歷史。」然而，日本隊在賽前傳出重大利空。森保一證實，中場核心久保建英因左膝傷勢復發，將無法在對陣巴西之戰中登場。久保是在小組賽對戰荷蘭時與對手碰撞受傷，雖隨隊前往休士頓，但仍未能參與完整訓練。消息一出，日本球迷在社群媒體上表達了極大的遺憾，稱其為「沉痛的損失」，但同時也紛紛為球隊打氣，期盼能挺過這場硬仗，讓久保在後續賽事中歸隊。針對大眾的期待，曾參與1996年亞特蘭大奧運「邁阿密奇蹟」（當時日本1：0爆冷擊敗巴西）的元老球星前園真聖則透過社群媒體提出警示。他認為現在的日本隊具備與巴西互角的力量，但提醒選手：「自信很重要，但絕對不能忘記尊重。巴西是擁有5座冠軍的偉大國家，去年那一場只是友誼賽，現在才是真正的考驗。」面對蓄勢待發的日本，巴西代表隊防守大將馬爾基尼奧斯（Marquinhos）則在記者會上保持高度警惕。他表示：「日本是一支天賦極高的球隊，我們已經徹底分析了對手。進入淘汰賽後，細節將決定勝負。」馬爾基尼奧斯坦言，巴西隊比起一年前已大幅進化，不會輕易重蹈去年熱身賽的覆轍。