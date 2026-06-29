周一開工咖啡優惠來了！根據星巴克官網，今6月29日全台門市「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠，使用uniopen聯名卡飲料好友分享活動，最便宜買法推薦菜單一次看；哈密瓜吉利星冰樂、哈密瓜伯爵茶那堤Summer Club全新夏日飲品搶先看。CoCo都可表示，天天果咖日6折、明天周二咖啡日同價位「買一送一」。
星巴克買一送一！今大杯55元起咖啡優惠：有星冰樂
星巴克表示，今周一開工咖啡優惠「星巴克買一送一」有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜菜單：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克新品搶先看！哈密瓜吉利星冰樂、哈密瓜伯爵茶那堤
星巴克Summer Club全新夏日系列，今年不只開喝蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽；第二波7月1日即將登場「哈密瓜吉利星冰樂」、「哈密瓜伯爵茶那堤」，全新哈密瓜吉利配料帶來特殊香氣，一起期待開喝。
CoCo都可：天天果咖6折！「買一送一」周二咖啡日優惠
手搖飲料CoCo都可放送咖啡優惠！
◾️天天果咖日6折！美式／果咖／生椰系列6折起。
◾️每周二咖啡日，臨櫃／都可訂同步開喝，生椰職人拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」優惠。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
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星巴克表示，今周一開工咖啡優惠「星巴克買一送一」有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠，即日起至6月30日，活動期間每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜菜單：
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◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克Summer Club全新夏日系列，今年不只開喝蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽；第二波7月1日即將登場「哈密瓜吉利星冰樂」、「哈密瓜伯爵茶那堤」，全新哈密瓜吉利配料帶來特殊香氣，一起期待開喝。
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提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。