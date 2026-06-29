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科技股迎來沉重賣壓，導致晶片族群走勢疲軟，影響美股上週五四大指數全面收黑，不過，台股今（29）日開盤不受影響上漲23.05點，隨後衝高漲逾400點，站回4萬5關卡；台積電開盤上漲5元，報2345元。櫃買指數開盤雖跌0.51點，但也隨即翻紅上漲1.48點。權值股多數開漲，台積電開盤上漲5元，來到2345元；鴻海開盤上漲1.5元，來到250元；台達電漲50元，來到1860元。美股道瓊工業指數終場下跌44.51點，或0.09%，收在51876.11點；標準普爾500指數下跌3.47點，或0.05%，收在7354.02點；那斯達克指數下跌60.98點，或0.24%，收在25297.62點；費城半導體指數下跌737.300點，或5.29%，收在13203.570點。上週四蘋果股價下挫逾6%，週五則反彈，上漲3.14%，不過有報導指出，OpenAI正考慮延後到明年IPO上市，這對人工智慧相關股票造成壓力，美光下跌6.69%，輝達下跌1.64%，AMD下跌2.06%，英特爾下挫3.42%。此外，美國5月個人消費支（PCE）物價指數維持高檔，也讓市場押注聯準會今年仍可能升息，進一步打擊高估值科技股。美國聯準會明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）上週五表示，受中東衝突推升通膨影響，他預期央行今年仍需升息一次。同日，美國總統川普警告，若任何國家對美國企業課徵數位服務稅，美國將對該國所有輸美商品加徵100%關稅。川普盤中亦發出警告，伊朗公然違反停火協議，大家很快會看到伊朗違反停火協議要付出的代價。