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2026年世界盃32強淘汰賽今（29）日登場，奪冠熱門阿根廷將對上本屆最大黑馬之一的維德角。不過比賽還沒開踢，來自迦納的知名巫師納納・夸庫・邦薩姆（Nana Kwaku Bonsam），近日公開預言：「維德角將淘汰阿根廷。」這番言論立刻在社群媒體與世界盃球迷圈引發熱烈討論。根據墨西哥媒體《Record》報導，納納・夸庫・邦薩姆在小組賽期間就曾成為話題人物。當時在英格蘭對迦納的比賽前，他高調宣稱自己進行了儀式，目的是「讓凱恩（Harry Kane）無法對迦納進球」。巧合的是，凱恩在該場比賽最後階段確實錯失一次絕佳的破門機會，最終整場無功而返。之後，邦薩姆又對外表示已經「解除對凱恩的束縛」。而在英格蘭下一場對巴拿馬的比賽中，凱恩隨即取得進球，讓不少球迷半開玩笑地開始討論這位巫師是否真的有點東西。這次點名梅西？巫師預言維德角爆冷如今進入淘汰賽階段，邦薩姆再度發表驚人言論。他表示，「維德角將在32強戰擊敗阿根廷」寫下本屆世界盃最大冷門之一。值得注意的是，他並未特別談論即將出戰哥倫比亞的祖國迦納，反而將焦點放在維德角與阿根廷之戰上。由於他過去曾公開承認對凱恩進行「儀式」，因此不少媒體也好奇，這次是否同樣對阿根廷王牌梅西進行了某些神秘行動。不過，邦薩姆對此並未正面回應，只表示自己「不方便透露太多細節」。儘管巫師預言引發熱議，但從實力面來看，阿根廷依舊被普遍視為晉級熱門。37歲的梅西本屆世界盃狀態火燙，小組賽至今已攻入6球，高居射手榜前段班，並持續扮演阿根廷進攻核心。阿根廷也以穩定表現順利挺進淘汰賽，被不少專家、媒體甚至球迷列為奪冠熱門之一。至於首次闖進世界盃淘汰賽的維德角，同樣寫下隊史新頁。這支非洲黑馬在小組賽保持不敗，以出色的團隊防守與反擊效率成功晉級，成為本屆賽會最令人驚喜的球隊之一，但要爆冷衛冕軍阿根廷還是有一定的難度。