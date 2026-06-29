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日本在確認晉級世界盃32強後，日前於美國田納西州納什維爾恢復訓練，備戰接下來對上巴西的淘汰賽。不過日本年輕前鋒鹽貝健人一句「巴西已經不是以前的巴西了」，意外在賽前點燃火藥味，巴西隊長馬爾基尼奧斯（Marquinhos）也在受訪時正面回擊，直言這類言論反而會成為巴西隊的動力。根據日本媒體《讀賣新聞》報導，當地時間26日的恢復訓練中，效力德甲沃爾夫斯堡的鹽貝健人展現強烈企圖心，多次完成具威脅性的射門，甚至讓場邊記者席傳出驚嘆聲。不過他本人似乎仍不滿意，射門後還搖了搖頭，整堂訓練幾乎沒有太多笑容，持續尋找破門機會。訓練結束後，鹽貝健人談到下一戰對手巴西時語出驚人。被問到對巴西的印象，他反問：「以前是很強，但現在怎麼樣呢？」記者接著追問，對他這一代球員來說，是否相比巴西，會覺得其他隊伍更強？鹽貝健人則表示：「我也說不清楚，但感覺法國特別強，還有阿根廷。巴西最近沒怎麼聽說。」當記者提到日本過去曾多次被內馬爾（Neymar）進球時，鹽貝健人仍不改自信語氣，「那是以前的內馬爾吧，現在應該沒問題。日本的中後衛也有很多優秀球員，所以沒問題。」談到接下來的巴西戰，他也強調，希望能擊敗巴西，並帶著氣勢繼續前進。這番話隨後傳進巴西隊內。巴西隊長、中後衛馬爾基尼奧斯接受《Cazé TV》訪問時證實，球隊確實聽到了鹽貝健人的說法，「我們聽到了他說的話。他們繼續這樣說也好，這只會更加激勵我們。來到美國快一個月以來，我們始終保持謙遜，努力工作，朝著目標前進。這類話就留給對手說，反而能激勵我們。」馬爾基尼奧斯也提醒，世界盃進入淘汰賽後，比的不只是實力，還有智慧與經驗。他表示：「也許他們的話有些自負了。巴西依然是一支偉大的球隊，我們只需要在明天展現出自己的強大實力和水準。每一次觸球都可能是決定性的，我們要把這些話轉化成拚戰和爭勝的動力。」「我們不會輕視任何對手，也不會忽略任何可能讓我們失去平衡的因素。」馬爾基尼奧斯表示，日本能走到這裡絕非偶然，是一支有實力的球隊，巴西已經透過訓練、錄像分析與戰術準備做足功課。他也直言，小組賽和淘汰賽是完全不同的階段，「現在是一項全新的賽事，我們必須一步一步來，專注每一個時刻、每一個細節。」