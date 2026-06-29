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WNBA印第安納狂熱隊（Indiana Fever）與鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）近期的一場激烈賽事，意外捧紅了狂熱隊側翼球員蘇菲·康寧漢（Sophie Cunningham）。她在比賽中對著對手迪瓦娜·邦納（DeWanna Bonner）進行了長達22秒的「嘲諷式指人」，表情生動、動作也很有戲，很快在網路上掀起「病毒式傳播」，已成為本周社群上目前最熱門的迷因和表情包。這起事件發生在狂熱隊以86：77擊敗水星隊的第四節。當時狂熱隊看板球星凱特琳·克拉克（Caitlin Clark）與邦納發生肢體碰撞並互相叫囂，康寧漢作為隊友第一時間挺身護航。隨後，邦納將砲火轉向康寧漢，不斷指著她破口大罵；康寧漢冷靜回擊，她一語不發、眼神直視對方，並將食指指向邦納，這一指就是整整22秒，臉帶微笑相當有嘲諷性，直到被工作人員強制拉回板凳席才罷休。康寧漢事後在自己的播客節目《Show Me Something》中笑稱：「邦納當時簡直氣瘋了，而我一個字都沒說，只是指著她。她說『不要指著我』，但我忍不住，這實在太蠢了，但我停不下來。」兩人隨後也雙雙被裁判判罰技術犯規。這場長達22秒的「指人對峙」其實背後早有恩怨。兩人曾在2025年效力於同一支球隊，但當時邦納僅打了9場比賽就轉投水星隊，且當時並未與隊友進行良好的溝通告別。康寧漢事後曾在播客中公開批評邦納離隊的方式不夠專業：「即便是職業球員，至少也該傳個訊息給隊友吧。」這段過往恩怨，無疑讓這場對峙充滿了火藥味。此外，這場比賽克拉克與裁判的爭議同樣頻傳。克拉克因在衝突後諷刺裁判「不喜歡競爭激烈的籃球」而吞下技術犯規，導致現場氣氛異常緊繃，康寧漢的「指人秀」更被球迷視為力挺隊友、替克拉克出氣的經典時刻。康寧漢不僅在球場上充滿話題性，她在社交媒體上的影響力更是不容小覷。她擁有150萬Instagram粉絲，身兼播客主持人與球評，更曾登上《運動畫刊》泳裝特輯。面對這波爆紅，康寧漢顯然非常享受，她不僅大方轉發粉絲的惡搞圖，甚至在活動中配合粉絲進行「指人」的擺拍，展現了強大的商業與社群駕馭能力。