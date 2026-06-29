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正面對決太空人王牌！強勁三壘滾地展現驚人初速

展現細膩選球纏鬥7球！連7戰上壘創生涯新高

兩隊延長賽互轟！老虎無緣逆轉苦吞2連敗

MLB旅美好手「台灣怪力男」李灝宇再度展現強悍進攻存在感。底特律老虎今（29）日出戰休士頓太空人，李灝宇擔任先發第7棒二壘手。雖然他單場4打數熄火，中斷了個人連續安打場次，但他在關鍵打席頂住壓力，展現精準「選球眼」纏鬥選到四壞保送，成功將連續上壘紀錄推進至第7場，續寫生涯新猷。太空人此役由王牌右投布朗（Hunter Brown）掛帥先發。李灝宇在2局下迎來首打席，在2好1壞的落後球數下，精準鎖定布朗一顆偏低的彈指曲球大棒轟擊，敲出擊球初速高達99.2英哩（約159.6公里）的強勁正面三壘滾地球，可惜直接進到防守口袋遭到刺殺。4局下第二打席，李灝宇受到一記94.6英哩內角高伸卡球的壓迫，擊出一壘方向沖天砲出局。關鍵出現在6局下，李灝宇第三度對決布朗，他在這場投打對決中展現了極佳的耐心與選球眼。雙方激烈纏鬥7球後，李灝宇成功選到四壞球保送，這不僅是他此役首度上壘，更達成了「連續7場比賽上壘」的個人大聯盟新紀錄。可惜隨後他嘗試發動速度戰，在盜二壘時遭到捕手阻殺出局。9局下，李灝宇面對太空人明星守護神「飄髮哥」哈德（Josh Hader），前兩球皆打成擦棒界外，隨後被一顆挖地瓜的犀利滑球誘騙揮空，吞下三振。雙方在正規9局結束戰成3：3平手進入延長賽。10 局上太空人打線大爆發，包含沃克（Christian Walker）的一發3分砲在內猛灌4分奠定勝基；儘管老虎在10局下展現韌性，靠著托克森（Spencer Torkelson）回敬的2分彈追回失分，但仍欲振乏力。李灝宇在10局下最後一擊面對右投桑托斯（Enyel De Los Santos），再度擊出三壘滾地球出局。終場老虎以5：7不敵太空人，近期陷入2連敗，近6場比賽苦吞5敗。李灝宇此役總計4打數0安打、吞下1次三振，另外有1次保送，無緣追平前輩張育成連續7場敲安的台灣球員紀錄。此戰賽後，李灝宇的打擊率小幅調整至0.252，整體攻擊指數（OPS）則為0.669。