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豪雨導致巨石滾落山坡！圓山保齡球館遭砸穿 恐怖畫面曝

▲圓山保齡球館才宣布暫停營業，沒想到連日豪大雨造成後方山坡土石鬆動，一顆巨大落石突然崩落，直接砸穿保齡球館屋頂與牆面。（圖／警方提供）

圓山保齡球館15天前才公告暫停營業！眾嚇：不幸中的大幸

▲圓山保齡球館曾是全台規模最大的保齡球館，月初才宣布暫停營業整修，如今又遭落石重創。（圖／記者徐銘穗攝）

擁有61年歷史的圓山保齡球館，本月才宣布因館內設備老舊、將進行整修工程而暫停營業，沒想到連日豪大雨造成後方山坡土石鬆動，一顆巨大落石突然崩落，直接砸穿保齡球館屋頂與牆面，不僅造成館內球道受損，建築結構也遭到破壞，所幸球館早已停止營運，現場沒有任何人員傷亡，許多網友驚呼：「如果兩週前沒停業後果恐不堪設想，不幸中的大幸。」更令人驚訝的是，巨石遭球館建築擋下，否則恐一路滾向捷運劍潭站方向，也讓不少人嚇喊太驚險。近期受到豪雨影響，圓山保齡球館後方山坡發生土石滑動，大量土石鬆動後，一顆巨石從高處滾落，直接砸進館內球道，造成屋頂、牆面被擊穿，現場鋼筋裸露、水泥塊散落，建築物部分結構明顯受損，畫面相當怵目驚心。士林分局獲報後立即前往現場勘查，確認事故是後方山坡土石滑落所造成，已砸毀部分建築結構，由於保齡球館目前已處於停業狀態，因此並未造成任何人員傷亡，現場評估也暫無立即性的大規模崩塌風險。不過，警方仍在保齡球館周邊及鄰近登山步道入口拉起封鎖線，並加強巡邏警戒，禁止民眾及用路人靠近警戒區域。為避免土石再次滑動造成二次災害，市府相關單位也將持續前往現場勘查。不少網友見狀紛紛直呼，「好恐怖，還好停業，沒人」、「老闆簡直先知，好危險喔」、「太可怕，真的不幸中大幸」、「今天經過附近就有看到山坡上變禿頭，沒想到造成這麼嚴重的事」、「雖然我去的時候人都不多，但如果兩週前沒停業後果恐不堪設想，不幸中的大幸」。圓山保齡球館自1966年啟用，至今已有61年歷史，占地約1500坪，館內曾設有保齡球道、酒吧、餐廳及溜冰場，是不少台北人的共同回憶。不過館方本月初發布公告指出，因設施與設備歷經多年使用，為打造更安全、舒適且符合現代需求的運動休閒空間，將展開空間規劃及修繕工程，因此自即日起暫停對外營業，重新開放時間將另行公告。