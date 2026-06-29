我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆日本隊擁有如上田綺世（Ayase Ueda）、前田大然（Daizen Maeda）與堂安律（Ritsu Dōan）等活躍於歐洲頂級聯賽的頂尖攻擊手。（圖／美聯社／達志影像）

▲相較於巴西容易過度依賴維尼修斯的個人能力與天賦來帶動整支球隊，日本隊最大的優勢在於出色的團隊協同作戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本與巴西在足球界有著深厚的「師徒」淵源。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃32強淘汰賽即將在休士頓點燃戰火，日本「藍武士」將在明（30）日迎戰五屆冠軍巴西。相較於2006年雙方首次在世界盃交手時的懸殊實力，如今的日本隊不僅將目標鎖定奪冠，更在去年10月的友誼賽中以3：2首度擊敗這支南美勁旅。面對擁有維尼修斯（Vinícius Júnior）與內馬爾（Neymar）等世界級球星的強敵，日本該如何在此次生死戰中突圍？綜合各方專家與賽事觀察，以下為本場比賽的3大戰術與調度關鍵解析。20年前日本陣中僅有少數旅外球員，如今陣容已發生翻天覆地的變化。本屆日本隊擁有如上田綺世（Ayase Ueda）、前田大然（Daizen Maeda）與堂安律（Ritsu Dōan）等活躍於歐洲頂級聯賽的頂尖攻擊手。在對戰瑞典的比賽中，堂安律與上田綺世在禁區邊緣從容且精準的一腳傳球配合，加上前田大然無球跑動後的冷靜破門，展現了極高的戰術素養。日本若能持續展現這種充滿自信且不畏懼對抗的球風，並發揮其標誌性的快速轉移球能力，將能有效撕裂巴西防線。巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的陣型隱患在於邊鋒防守回撤不足。當巴西未派上能兼顧中場深度與協防的庫尼亞（Matheus Cunha），而選擇讓蒂亞戈（Igor Thiago）上陣時，左路突前的維尼修斯身後將出現巨大的防守漏洞。摩洛哥在此前的比賽中便成功利用了這個弱點，屢屢在右路發起猛烈攻勢。日本隊擁有極快的傳導速度與戰術執行力，若能針對此防線盲區發起快速且致命的反擊，將成為擊退巴西的致勝武器。相較於巴西容易過度依賴維尼修斯的個人能力與天賦來帶動整支球隊，日本隊最大的優勢在於出色的團隊協同作戰。專家指出，巴西在面對對手的高壓逼搶與快速反擊時，中場時常顯得步履蹣跚且失去平衡。日本隊只要能透過嚴密的防守網絡限制維尼修斯的突破，並發揮控球優勢與整體戰術的靈活切換，就能在攻守兩端掌握主動權，迫使巴西陷入苦戰。日本與巴西在足球界有著深厚的「師徒」淵源。自1993年日本職業足球聯賽（J聯賽）創立以來，巴西足球的風格與人才便深深影響著日本足球的發展。當年，巴西傳奇球星濟科宣告復出並加盟鹿島鹿角，不僅在俱樂部與國家隊層面推動了日本足球的進步，更開啟了巴西國腳赴日踢球的風潮。到了1990年代末期，包含隊長鄧加在內，共有7名1994年巴西世界盃奪冠陣容的成員曾效力於日本球隊。這股「森巴熱潮」更進一步延伸至日本國家隊，歷史上共有3名巴西裔球員曾代表日本征戰世界盃，其中包含三都主與田中鬥莉王。充滿戲劇性的是，在2006年世界盃雙方首次於小組賽交手時，擔任日本主帥的正是昔日為日本足球奠基的濟科。正如曾於1998年效力橫濱飛翼的巴西前國腳桑帕伊奧所言，巴西球員親眼見證了日本足球在紀律與技術上的逐年蛻變。田中鬥莉王也表示，隨著時間推移，兩國在球員條件與實力上的差距已大幅縮小。如今，昔日的學徒已準備好在世界盃的舞台上，以平起平坐的姿態向曾經的足壇啟蒙者發起強力挑戰。森保一在賽前公開喊話，將巴西視為奪冠路上的試金石。他坦言：「雖然我們在排名與過往交手紀錄上處於劣勢，但去年我們已經證明了勝利並非不可能。」儘管中場大將久保建英因膝傷無緣上陣，使日本陣容出現缺口，但這反而激勵了球隊展現出更強大的團隊向心力。