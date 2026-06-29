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▲蔡阿嘎（左）與老婆二伯（右）都是非常知名的網紅。（圖 / 翻攝自二伯IG@2uncle987）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因用AI圖跟日本街頭畫家作品做比較，而遭到大批網友炎上，就算他親自出面道歉解釋也平息不了外界怒火，不僅登上日媒版面遭批不尊重創作者，還引發10萬人抵制所有與他合作品牌。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者介紹這位被譽為「網紅始祖」的蔡阿嘎，曾在網紅界創過多項紀錄，如今卻因AI圖爭議導致過往良好形象瞬間崩塌。蔡阿嘎（本名蔡緯嘉）是台灣最具代表性的YouTuber之一，被譽為「網紅始祖」。他自2008年、YouTube剛興起不久的年代，就在部落格及YouTube上傳愛台灣、搞笑及時事議題的影片，因而獲得大眾關注，並於2014年達成FB百萬粉絲、YouTube頻道百萬訂閱、點閱人次破億等紀錄。而在2019年3月，該頻道訂閱數還直接超過200萬，成為台灣第3個訂閱人數超過200萬的YouTube頻道。同年，蔡阿嘎第二頻道「蔡阿嘎Life」也達成百萬訂閱，他也因此再度創下紀錄，成為台灣第一位擁有兩個「百萬訂閱」頻道的創作者。除此之外，他還因為長期在影片中推廣台語，而在2020年獲得中華民國教育部頒發的「本土語言傑出貢獻獎」。除了蔡阿嘎本人外，他的家人也都有高人氣，被稱為是「網紅家族」。他的老婆二伯（李佩潔）不僅有經營個人頻道，還創立了個人服飾品牌。夫妻倆的兩名兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，也因從小就在鏡頭前曝光，而擁有非常高的人氣，其中蔡桃貴的獨立頻道甚至也曾創下破百萬訂閱的驚人紀錄。蔡阿嘎雖然擁有高人氣與知名度，但他也鬧過不少爭議，像是曾拍片批評日本5家連鎖餐廳難吃，而引發台日網友大量抨擊，他隨後下架影片並道歉；2024年他更是爆發與員工「蘿拉」的AB合約背叛事件，揭露對方私吞公司上千萬收入，兩人甚至鬧到法院。而近期，蔡阿嘎又因拿AI圖跟畫家作品比較而遭炎上，導致大量粉絲退訂他頻道，之後又因傳出他指揮粉絲群組號召「嘎家軍」，去當網軍幫他洗地，再度引來輿論反彈，還有網友直接架設網站，詳細列出所有與蔡阿嘎合作的品牌，號召大家抵制，該網站成立短短1天時間，就吸引10萬人湧入表態參與，看來這波爭議還會持續一陣子。