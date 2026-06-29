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過去沒那麼熱 大部分人家裡沒冷氣

▲歐洲過去沒有這麼熱，所以很少人家裡有裝冷氣。（圖／美聯社／達志影像）

白天門窗緊閉、拉窗簾 晚上才敢出門

歐洲迎來嚴酷熱浪，多國氣溫甚至飆破40度，讓當地民眾苦不堪言，只能用各種方式消暑。作家苦苓就分享歐洲當地的情況，過去歐洲1年可能只會熱2周，而且沒有這麼熱過，很多人家裡根本沒有裝冷氣，現在只能跳進水裡消暑，甚至引發溺水意外。苦苓日前在臉書粉專表示，大家聽到氣溫高溫40度一定快嚇死了，只想要躲在家裡吹冷氣，但是歐洲之前1年可能只有熱2周，氣溫也不會這麼高，導致歐洲家家戶戶都有暖氣，大部分沒有冷氣，高溫來了根本沒地方躲。許多民眾只能跳進水裡消暑，卻造成溺水意外頻繁發生，苦苓指出，德國溺死20人、法國40人，西班牙更嚴重，高達170人，大部分人都是在人跡罕至的地方下水，而慘遭不幸。苦苓透露，不只是白天炎熱，就連晚上也高溫不退，要等到凌晨1、2點才敢出門。苦苓表示，他在歐洲的朋友，白天也不會開窗通風，因為根本沒有風，他只能把後院的遮陽板全部放下來，家裡門窗緊閉、窗簾拉上，防止屋外40度的熱氣跑進家裡，到了晚上8、9點再打開窗戶通風，才能勉強入睡。不過面對當地高溫情況，有媒體詢問法國人是不是應該安裝冷氣，沒想到有人贊成，也有人反對，因為裝冷氣會讓地球氣候更惡化，讓苦苓直言，「我只能說歐洲人真的是『蓋高尚』，令人佩服」。