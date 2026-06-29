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烏拉圭在本屆世界盃小組賽爆冷出局，引發外界譁然，阿根廷足球名宿、1986年世界盃冠軍成員布魯查加（Jorge Burruchaga）更是開砲痛批，直言這支烏拉圭「踢得太軟」，不只缺乏鬥志，也辜負了國家隊戰袍。烏拉圭本屆與西班牙、沙烏地阿拉伯、維德角同組，賽前原被看好能順利晉級，甚至有機會在淘汰賽上演南美強權對決。不過他們3場小組賽僅拿2分，分別戰平沙烏地阿拉伯與維德角，並輸給西班牙，最終遭淘汰出局。布魯查加認為，被維德角擠掉晉級名額，已經說明球隊內部與場上表現都出了嚴重問題。針對外界傳出烏拉圭球員與總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）不合，布魯查加強調，內部矛盾不能成為球員不拚命的藉口。他表示，球員可以不同意教練想法，甚至不喜歡戰術安排，但只要穿上國家隊球衣，就必須為國家全力以赴，「這可是世界盃，4年才一次，你必須在場上拚命。」最讓布魯查加無法接受的，是烏拉圭足球過去引以為傲的「查魯亞精神」（Garra Charrúa）在本屆賽事中幾乎消失。他甚至形容，這支烏拉圭給人的感覺，就像阿根廷人過去批評法國隊時常說的「沒血性」，並狠酸：「他們真的踢得太軟了。」對於部分烏拉圭球員賽後落淚，布魯查加也毫不留情表示，最糟糕的是比賽結束後才哭，「為什麼不在比賽中早點做出反應？」他認為，世界盃舞台不只是技術與戰術的較量，更考驗球員是否願意在關鍵時刻承擔責任。至於隊內內鬨傳聞，布魯查加認為並非空穴來風。他點出，貝爾薩在關鍵比賽中撤下巴爾韋德（Federico Valverde）、門將穆斯萊拉（Fernando Muslera），加上缺陣的本坦庫爾（Rodrigo Bentancur），這幾人正是傳聞中曾找貝爾薩「談話」的領袖球員。據報導，貝爾薩離開球隊大本營卡門海灘前，也曾向球員表示自己非常悲傷，認為自己被「孤立」。烏拉圭出局不僅是球隊自身的重挫，也被視為南美足球的一大打擊。貝爾薩賽後在記者會上自責表示，自己沒能為烏拉圭足球留下任何東西，「在一個國家執教3年，如果沒有成績支撐，任何所謂的貢獻都是空談。」據悉，他將於週二在烏拉圭百年紀念體育場再次召開記者會，進一步說明本屆世界盃失利原因。