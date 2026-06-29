百萬YouTuber蔡阿嘎經營頻道多年，深受許多粉絲喜愛，更被稱為「網紅長青樹」。2024年他曾遭前員工蘿拉（林沛蓁）爆料名下擁有7間房、副業營收9位數，事後蔡阿嘎拍片證實，並自爆有9間房；對此網友不禁好奇「為何蔡阿嘎這麼有錢？」、「YouTuber這麼好賺？」相關話題掀起熱議，而其他人也分析「頂級YTR年收都是上億吧」、「早期的YTR就像早期台灣的藝人一樣錢多」、「再加上業配應該賺很多」、「YT經營20年真的賺爛。」
蔡阿嘎拍片證實名下9房產、副業營收上億 超狂資產掀議
蔡阿嘎於2006年正式開啟頻道，以「愛台灣」系列的搞笑影片走紅，2年前他與前員工蘿拉爆出糾紛時，被對方爆料在台北擁有7間房、公司年收9位數，超狂資產引發外界熱議。對此，蔡阿嘎事後拍片證實老婆二伯的副業確實營業額上億，不過實際房產其實是9間，除了北部7間、嘉義老家也有2間。
蔡阿嘎為何有錢？網分析關鍵：真的賺爛
針對蔡阿嘎的財產收入，有網友好奇發文問：「蔡阿嘎是不是超有錢」、「YouTuber這麽好賺嗎？」貼文掀起討論，其他人分析蔡阿嘎身為網紅始祖，能享受到第一波紅利，再加上業配等額外收入確實能賺不少，表示：「台灣前1%的YT 你以為？」、「台灣YT祖師爺等級」、「資產至少20億」、「少數十年還在線上的YTR」、「可說是YT界郭台銘。」
事實上，從蔡阿嘎過去的動態、影片中可以看出他財力雄厚，不僅曾開箱千萬豪宅，近日他還透露被老婆二伯慫恿，直接砸390萬下單一張聯發科，讓不少網友看傻：「嘎哥隨時能拿出390萬」、「我沒有all in的勇氣」、「一出手就是7位數。」
不過蔡阿嘎身為百萬YouTuber，一舉一動也備受關注，近日他赴日旅遊時，拿AI圖與日本畫家PK意外引發風波，事後雖拍片澄清、道歉，但後續又發出影片槓上網友、流出疑似「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話截圖，導致事件持續延燒，更有網友公開發起抵制與蔡阿嘎合作品牌的行動，目前累積超過12萬人響應，成為頻道近期最大公關危機。
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蔡阿嘎於2006年正式開啟頻道，以「愛台灣」系列的搞笑影片走紅，2年前他與前員工蘿拉爆出糾紛時，被對方爆料在台北擁有7間房、公司年收9位數，超狂資產引發外界熱議。對此，蔡阿嘎事後拍片證實老婆二伯的副業確實營業額上億，不過實際房產其實是9間，除了北部7間、嘉義老家也有2間。
針對蔡阿嘎的財產收入，有網友好奇發文問：「蔡阿嘎是不是超有錢」、「YouTuber這麽好賺嗎？」貼文掀起討論，其他人分析蔡阿嘎身為網紅始祖，能享受到第一波紅利，再加上業配等額外收入確實能賺不少，表示：「台灣前1%的YT 你以為？」、「台灣YT祖師爺等級」、「資產至少20億」、「少數十年還在線上的YTR」、「可說是YT界郭台銘。」
事實上，從蔡阿嘎過去的動態、影片中可以看出他財力雄厚，不僅曾開箱千萬豪宅，近日他還透露被老婆二伯慫恿，直接砸390萬下單一張聯發科，讓不少網友看傻：「嘎哥隨時能拿出390萬」、「我沒有all in的勇氣」、「一出手就是7位數。」
不過蔡阿嘎身為百萬YouTuber，一舉一動也備受關注，近日他赴日旅遊時，拿AI圖與日本畫家PK意外引發風波，事後雖拍片澄清、道歉，但後續又發出影片槓上網友、流出疑似「嘎哥護衛軍GArmy」群組對話截圖，導致事件持續延燒，更有網友公開發起抵制與蔡阿嘎合作品牌的行動，目前累積超過12萬人響應，成為頻道近期最大公關危機。