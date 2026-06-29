我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火在驚天大交易中成功搶下「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），與明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）組成全聯盟最具破壞力的前場雙塔。然而，在送出赫洛（Tyler Herro）、威爾（Kel'el Ware）等多名戰力與大批選秀權後，熱火不僅板凳深度大失血，更面臨極為嚴苛的薪資空間限制。外界一度認為南灘大軍在今年自由市場已無操作空間。不過根據最新外媒報導，熱火管理階層正將補強雷達鎖定在小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與康利（Mike Conley）兩位經驗豐富的自由市場老將，期盼以極高的性價比維繫爭冠競爭力。隨著外線核心赫洛的離隊，熱火急需補上外線火力的缺口。現年34歲的小哈德威上賽季效力丹佛金塊，在80場出賽中於場均26.6分鐘內貢獻13.5分、2.6籃板及1.4助攻，投籃命中率為44.7%，三分球命中率更維持在40.7% 的頂尖水準；到了季後賽對陣灰狼時，依舊有著10.8分、3.3籃板的穩健輸出。分析指出，字母哥強大的禁區破壞力勢必會吸引對手大量包夾，這將為外線埋伏的射手創造出大量空檔。只要小哈德威能延續過去兩季高達38.9%的精準三分外線命中率，不僅能完美頂替赫洛離隊後的火力空缺，更能為熱火拉開進攻空間。即將在10月份滿39歲的功勳後衛康利，則被視為穩定熱火後場體系的另一塊重要拼圖。康利上賽季在明尼蘇達灰狼出賽54場，在場均18.4分鐘內拿下4.5分、1.7籃板及2.9助攻。儘管受限於年齡與體能，例行賽的投籃命中率33.5%、三分命中率33.7%已現疲態，但他豐富的季後賽經驗依然在關鍵時刻發光。在上季季後賽兩輪共12場比賽中，康利繳出場均4.4分、1.3籃板、2.7助攻，更投出投籃命中率與三分命中率皆高達的高效表現。對於缺乏純控衛組織的熱火而言，康利高超的戰術執行力與控場心態，將能有效活化全隊的分享球路線，成為輔佐「熱火雙塔」最老練的後場導師。這兩位優質老將被預期將成為熱火新賽季最核心的後場變奏組合。雖然有些決策階層對老將的年齡仍有疑慮，但在熱火總裁萊利（Pat Riley）「贏在當下」的冠軍思維下，利用有限的特例與底薪資源合圍這兩位經驗大師，無疑是輔佐字母哥、衝擊2026-27賽季總冠軍的最速解。