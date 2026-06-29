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英格蘭後衛詹姆斯（Reece James）遭遇腿筋傷勢，很有可能提前告別世界盃，讓英格蘭傷兵問題持續擴大，前紐卡索聯、水晶宮主帥帕杜（Alan Pardew）在節目《World Cup GameDay Live》中直言，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）當初將阿諾德（Trent Alexander-Arnold）排除在大名單外，如今已經遭到嚴重反噬。英格蘭原本右後衛位置就人手吃緊，如今詹姆斯（Reece James）因腿筋傷勢可能提前告別本屆賽事，客串右後衛的匡薩（Jarell Quansah）也在對巴拿馬一戰受傷離場，讓球隊防線調度陷入危機。帕杜直言，如果去問20名職業教練，他相信其中19人都會帶上阿諾德，「我真的看不出不帶他的邏輯在哪裡。」帕杜認為，英格蘭目前最大問題不只是右後衛缺人，而是整支球隊看起來缺乏默契與化學反應。他形容，這支英格蘭「不像是一支團結的球隊」，反而像是在黑暗中摸索、試圖尋找彼此連結的隊伍。相比其他頂級強隊，英格蘭在場上看不出明確的連動與信任感。談到後防狀況，帕杜更是點名皮克福德（Jordan Pickford）與兩名中衛之間的配合不夠穩定。他表示，從孔薩（Ezri Konsa）、格伊（Marc Guehi）與皮克福德的後場出球來看，場上出現大量互相指責與不確定感，這對一支想走到最後的球隊來說相當危險。左路同樣讓帕杜感到憂心。他認為奧賴利（Nico O’Reilly）下一場可能先發，雖然表現還算可以，但他經常從左路內收到中場位置，導致英格蘭無法建立左後衛與左邊鋒之間的默契。更麻煩的是，英格蘭甚至還不確定左邊鋒會由拉什福德（Marcus Rashford）還是戈登（Anthony Gordon）擔任。至於右路，帕杜指出，英格蘭現在可能被迫讓斯彭斯（Djed Spence）出任右後衛，但他上季在熱刺英超只踢過5次右後衛，現在卻要立刻和薩卡（Bukayo Saka）建立默契，難度可想而知。帕杜更警告，英格蘭接下來可能靠點球大戰僥倖過關，也可能在比賽中被對手徹底打爆。不過帕杜也認為，英格蘭並非完全沒有亮點。他點出，球隊唯一看起來像完整團隊的區域，是中場中路組合，安德森（Elliot Anderson）、賴斯（Declan Rice）與貝林厄姆（Jude Bellingham）的配置看起來平衡不錯，他預期圖赫爾在淘汰賽仍會沿用這套中場組合。