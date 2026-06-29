我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃戰火延燒，巴西隊將在32強賽中迎戰「亞洲黑馬」日本隊。賽前最受矚目的焦點，莫過於傷癒復出的超級巨星內馬爾（Neymar）是否會先發上陣。巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在賽前記者會上對內馬爾的調度保持高度神秘，僅透露其身體狀況已足以應付超過15分鐘的比賽，但拒絕多談他是否先發、以及場上定位。面對內馬爾是否該回歸首發的質疑，巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）公開力挺這位小老弟。羅納度受訪時直言：「我當然支持他回歸，理由很簡單：內馬爾具備決定比賽的能力。在目前的巴西隊中，我看不到另一名球員擁有和他一樣能單槍匹馬撕開對手防線的天賦。」羅納度感同身受地表示，自己曾在 2002 年經歷過傷癒重返賽場的挑戰，他極度渴望看見這位偉大的球員讓質疑者「閉嘴」。「34 歲的內馬爾已無須證明什麼，但我希望他能成功回歸，看著一名頂級運動員浴火重生的感覺，是這項運動中最無與倫比的。」世界盃冰封主將的情況，韓國隊此前在小組賽已付出慘痛教訓。韓國隊長孫興慜在對陣南非的生死戰中，遭總教練洪明甫安排在板凳席出發，最終導致球隊輸球並面臨出局危機。賽後，洪明甫堅稱「下半場替補策略沒錯」，將戰術失靈歸咎於「進球運不佳」，此舉引發韓媒與球迷猛烈抨擊，痛斥其為「強詞奪理」。韓國足球界的慘痛經驗，成為了各國教頭的警示錄。當時洪明甫試圖在下半場藉由孫興慜的速度衝擊空隙，卻未能料到對手防守如此嚴密，導致錯失進球良機。韓國輿論紛紛批評洪明甫將責任轉嫁給球員，拒絕承擔作為總教練應負的首要責任，最終釀成災難性的淘汰結局。巴西隊教頭安切洛蒂面對同樣的抉擇，顯得更為老練且深思熟慮。他深知內馬爾的天賦是球隊爭奪第6顆星的最後拼圖，但也必須考量團隊平衡。畢竟雖然球隊需要他的創造力，但目前這位超級球星狀態不明，在一戰定生死的大戰，是否要讓他扛上先發，恐怕要讓安切洛蒂燒腦筋。巴西隊目前承受著長達20年無冠的沉重壓力，他們每一屆世界盃賽會都使奪冠大熱門，羅納度認為這種壓力也是導致巴西最近幾屆發揮不佳的關鍵。不過這位前冠軍認為，巴西只要能正常發揮，絕對是和法國、西班牙、阿根廷等隊一樣，都高機率有機會衝擊冠軍。