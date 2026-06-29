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桃園市長張善政推動「可負擔住宅」政策，相關自治條例已在桃園市議會三讀通過。不過，行政院6月15日發函桃園市政府，表示該案涉及民眾權益且案情複雜，需較長時間審查，因此依《地方制度法》規定延長核定期限。對此，國民黨立委牛煦庭批評，這是福國利民的政策，質疑中央為何還要拖延？並表示不排除提案修法解決。內政部長劉世芳今（29）日則回應表示，可負擔宅介於社宅與一般住宅之間，涉及《住宅法》、金融、利率、補貼、房產增值等問題，牽涉金管會、財政部、衛福部等部會。行政院已要求內政部彙整各部會意見後提出方向，並強調不希望讓地方政府或申請年輕人承擔未來負債。劉世芳今受訪指出，張市長自己也提到，可負擔宅是介於社會住宅跟一般住宅之間，所以它所牽涉到的法律，不是只有《住宅法》裡面的社宅爭議，還有包括金融、利率、補貼，以及未來房產增值等。所以牽涉到的部分，包括金管會、財政部，甚至是衛福部相關。所以行政院非常高度重視這個部分，要求內政部把這幾個部會裡面，看完張善政市長所提可負擔宅的部分，做一下回應之後，我們會研議推出認為應該處理的方向。劉世芳直言，我們都知道，不管誰未來主政桃園市，每個人都不希望債留子孫，也不希望把負擔跟負債留給想要申請可負擔宅的年輕人。另外，劉世芳補充表示，就內政部所主管的《住宅法》裡面，跟年輕人相關的社會住宅，包括直接興辦、包租代管、租金補貼，以及現在對於0到18歲婚育宅加碼容積獎勵，都已經陸陸續續在推出。